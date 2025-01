In Stadtbad und Sauna ist bald früher Kassenschluss

Kurz vor Schluss noch eine Runde schwimmen gehen? Das wollen viele Gäste im Friedberger Stadtbad. Bislang war der Einlass bis eine Stunde vor Bad- und Saunaschließung noch möglich. Das günstigste Einlassticket für das Bad sieht jedoch eine maximale Aufenthaltsdauer von eineinhalb Stunden vor. Offenbar war das Grund genug für einige Besucherinnen und Besucher, über die eigentliche Schließzeit hinaus im Bad zu verweilen – zum Ärger des Personals, das darüber leidige Diskussionen führen muss. Das soll sich nun ändern.

Denn der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, den Kassenschluss um eine halbe Stunde nach vorne zu legen. Ab 1. März können Badegäste demnach spätestens 1,5 Stunden vor Betriebsschluss in das Stadtbad. Für die Sauna gelten zwei Stunden vor Betriebsschluss. „Manche Gäste bestehen darauf, dass sie 1,5 Stunden bezahlt haben und wollen dann so lange da bleiben“, erklärte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD). Das mache dem Personal schwer zu schaffen.

Friedberger Stadtbad: Neue Einlassregelung nach Beschluss des Stadtrats

Aus dem Stadtrat kam, ebenso wie zuvor im Werkausschuss, in dem das Thema bereits diskutiert wurde, die Anregung, ob man nicht einen weiteren 1-Stunden-Tarif für das Hallenbad ins Leben rufen möchte, um die Kassenschlusszeit beibehalten zu können – und trotzdem Diskussionen mit uneinsichtigen Gästen zu verhindern. Diese Diskussion wurde aber bis auf Weiteres zurückgestellt.

Seit 2007 gibt es zwei unterschiedliche Tarife in dem Bad. Für „Kurz-Besuche“ steht der 1,5-Stunden-Tarif zur Verfügung. Diese Zeitspanne hatte seinerseits der Stadtrat so entschieden. Es sei ärgerlich, für diejenigen, die tatsächlich nur eine Runde schwimmen wollen und pünktlich wieder draußen sind, so Eichmann. „Der Eigennutz einiger weniger führt dazu, dass andere darunter leiden.“

Öffnungszeiten und Eintrittspreise von Hallenbad und Sauna in Friedberg Das Stadtbad hat Mittwoch bis Freitag von 9 bis 22 Uhr geöffnet sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,80 Euro für eineinhalb Stunden und 6,60 Euro für drei Stunden.

Die Sauna hat Mittwoch bis Freitag von 13 bis 22 Uhr geöffnet sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab 15 Jahren ohne Zeitbegrenzung 14 Euro, für drei Stunden 11,50 Euro.

Für Kinder, Menschen mit Schwerbehinderung, Sozialhilfeempfänger und Menschen mit Ehrenamtskarte gibt es Vergünstigungen . (inaw)