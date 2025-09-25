Aus is — das Weißwurst-Mekka ist jetzt Geschichte

Abschiedsschmerz liegt in der Luft – seit Donnerstagnachmittag hat das Weißwurst-Mekka in Baindlkirch geschlossen. Über 40 Jahre lang war der Termin, Donnerstag ab 6 Uhr, für Weißwurstfans aus nah und fern gesetzt. Doch jetzt ist Schluss. „Aus is und gar is, und schad is, dass’s wahr is“, sagte die Kult-Filmfigur Monaco Franze und trifft damit voll ins Schwarze, wenn es um das Weißwurstessen bei der Familie Neumeier in Baindlkirch geht.

Seltene Einigkeit herrscht im Weißwurst-Mekka

Künftig treffen keine Handwerker in ihren schwarz-grauen Hosen, den Meterstab in der Hosentasche, auf Bankmanager im feinen Zwirn, mit Laptop und Mobiltelefon, die dort eines verbindet: die frisch gebrühten Weißwürste. Die Stammtisch-Brüder müssen sich ein neues Lokal suchen, sie fühlen sich fast schon ein wenig heimatlos. Und sollen die Freundinnen, die sich gerne zum Ratschen und einer Weißwurstbrotzeit trafen, sich jetzt lieber bei Latte-Macchiato und Quinoa-Bowl über die neuesten Ereignisse austauschen? Es war ein Stück bayerische Gemütlichkeit, die in Baindlkirch herrschte. Vollkommen unglamourös und doch so echt, wie es kein weiß-blaues, aufgemascheltes Oktoberfestzelt bieten kann. Jeder, der zum Weißwurstmekka fuhr, war willkommen, egal ob Stammgast oder Zugroaster – da herrschte ungewohnte Einigkeit im sonst eher zurückhaltenden Wittelsbacher Land.

Heimat braucht Räume

Mit dem Ende des Weißwurst-Mekkas geht deshalb weit mehr verloren als nur das Aus des Weißwurstfrühstücks. Es schließt sich ein Kapitel bayerischer Alltagskultur, das Generationen geprägt hat. Für viele war die Weißwurstküche der Familie Neumeier nicht einfach nur eine Adresse auf der Landkarte, sondern eine gelebte Tradition. Und die geht verloren. Heimat braucht Räume, in denen Menschen zusammenkommen können. Sonst bleibt am Ende von der bayerischen Gemütlichkeit nur ein Bild im Hochglanzprospekt übrig.