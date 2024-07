Abtanzen in die Ferien bei der Kinderdisco Schmiechen

Der Countdown für den letzten Schultag läuft – und dann heißt es für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren ab 14 Uhr in Schmiechen so richtig abfeiern und abtanzen: Am Festzeltplatz in der Meringerstraße, genau dort, wo später am Abend die legendäre zwei Sommerabende dauernde DreamDance-Party ab 21 Uhr für Erwachsene beginnt.

Egal ob man die Freude, den Jubel über die Ferien oder den Frust über das vergangene Schuljahr aus sich heraustanzen will – die Ferien können für junge Partyfans kaum schöner beginnen. Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker findet es gut, dass auch die Kids auf dem Partygelände der Großen feiern können. „Es ist ja quasi das Publikum von morgen“, meint er lachend.

Dass dies überhaupt möglich ist, ist vor allem dem Schmiechener Burschenverein zu verdanken. Sprecherin Marina Greisl erzählt, dass viele Kinder und Jugendliche auch immer beim Aufbauen des Zeltes für die DreamDance-Party dabei sind und mithelfen. Als die Anfrage kam, ob sie nicht auch einmal mitfeiern könnten, war man im Verein schnell dafür offen.

Kinder dürfen Zelt und Anlage der Dreamdance-Party nutzen

Zum Mitfeiern müssen die Jugendlichen zwar noch etwas älter werden und auch die Uhrzeit ist altersgerecht angepasst, aber auf der gleichen Location in den riesigen Partyzelten mit den gleichen Licht- und Sound-Anlagen abfeiern: Das geht. Einmal lauter Musik hören und tanzen wie auf Partys finden die Jugendlichen offensichtlich klasse: 30 Anmeldungen gibt es bisher – und Kurzentschlossene können gerne – Einverständnis der Eltern vorausgesetzt - dazustoßen.

Katharina Velt, Jugendbeauftragte Schmiechens, nahm die Idee des Burschenvereins gerne auf. Zwar unterstützte sie den Verein beim Beantragen der Ausnahmegenehmigung beim Kreisjugendring für diese Veranstaltung, aber sonst war es Idee und Umsetzung der Schmiechener Burschen, betont sie. Gerne nahm sie es mit ins Ferienprogramm auf - und die Resonanz dafür ist gut, lobt sie die Idee.

Auch die Merchinger listen diese Veranstaltung als Auftaktevent in die Ferien, damit Klassenkameraden, die gemeinsam die Schule in Merching besuchen, zusammen richtig feiern können. Wer also den Ferienbeginn mit einer richtig tollen Party begrüßen will und noch nicht angemeldet ist, sollte sich diesen Termin vormerken.

Bitte beachten: Der Einlass bei der Kasse zu Beginn der Veranstaltung ist nur möglich, wenn eine erziehungsberechtigte Person das Kind zum Einlass begleitet und vor Ort an der Kasse schriftlich anmeldet. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro, Ende der Veranstaltung ist 18 Uhr