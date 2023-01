Der Schlossherr von Schmiechen entging nur knapp dem Henker

Plus Das Schloss gehörte dem Hofherrn der Königin Isabeau, war ein Schatz der Fugger und ist nun Besitz einer Familie, die ein Mitglied im Widerstand gegen Hitler verlor.

Manche Gebäude sind architektonisch interessant, andere durch die Geschichten, die sich dort abspielten, und die Menschen, die dort lebten. Zu Letzteren gehört das alte Schloss in Schmiechen. Es gehörte einem Kreuzritter, der wohl auch Maria Kappel gründete. Die Fugger verliehen ihm Glanz, nachdem es heruntergekommen war. Und die jetzige Eigentümerfamilie von Wiedersperg-Leonrod erlebte viel Leid im Krieg und im Widerstand.