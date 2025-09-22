Tierische Bastelaktion lockt ins Wittelsbacher Schloss

Zum Weltkindertag am Samstag hatte das Wittelsbacher Schloss zu einer besonderen Bastelaktion eingeladen. Das schöne Wetter sorgte jedoch dafür, dass nur wenige Kinder zum offenen Atelier kommen. Ihre Kunstwerke trösteten jedoch über die geringe Teilnehmerzahl hinweg und sorgten dafür, dass die tierische Bastelaktion dennoch ein Erfolg wurde.

Bastelaktion im Wittelsbacher Schloss: Kinder können Mäuse, Bären und Krokodile basteln

Während beim parallel stattfindenden Familienfest im Friedberger Stadtpark das schöne Wetter für einen großen Andrang sorgte, hätten dem Museum ein paar Regenwölkchen wohl geholfen, um für eine größere Nachfrage zu sorgen. Stadtführerin Margit Möding, die das offene Atelier im Schloss begleitete, war aber deshalb nicht weniger motiviert. Mit Schürze begrüßte sie die Kinder und zog ihnen direkt beim Eintreten ebenfalls eine an. Anschließend erklärte sie den jungen Gästen, was zu tun ist.

„Es gibt zwei Arbeitsschritte“, erklärte Möding. Zuerst durften sich die Kinder einen Tierkopf aus Pappe aussuchen. Zur Auswahl standen ein Mäuse-, Bären- oder Krokodilkopf. „Danach ist die Fantasie gefragt“, sagt die Stadtführerin, denn am ersten Tisch durften die Kinder den Kopf mit Wasserfarben kreativ bemalen.

Icon vergrößern Es gibt viele Tiere zur Auswahl. Foto: Leni Janser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Es gibt viele Tiere zur Auswahl. Foto: Leni Janser

Ein Mädchen schaute ihren noch unbemalten Mäusekopf an. Auf die Frage, welche Farben sie benutzen möchte, antwortete sie: „bunt“ und setzte ihre Vision einer bunten Maus gewissenhaft in die Tat um. Nachdem die Köpfe angemalt waren, wurden sie aufs Fensterbrett zum Trocknen gelegt, während die Kinder am zweiten Tisch das Outfit der Tiere bastelten.

Zum Weltkindertag basteln Kinder im Wittelsbacher Schloss

Dafür konnten sich die Kinder einen Hintergrundrahmen aussuchen, auf den danach ein Oberteil geklebt wurde. Das Muster auf dem Oberteil durften sich die Kinder aus einer Auswahl an Papieren und alten Zeitschriften aussuchen und danach mithilfe einer Schablone die Umrisse des Oberteils abpausen und aufkleben. Es gab auch ein paar Modelle, die als Beispiele ausgestellt waren. Die hatte Museumspädagogin Mariella Hosp mit ihren Kindern zu Hause ausprobiert. Besonders auffällig: ein grünes Krokodil, das ein Oberteil mit einem Maultaschen-Aufdruck trug.

Icon vergrößern Auf den Tischen gibt es Farbe, Pinsel und Stifte für die Kinder. Foto: Leni Janser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf den Tischen gibt es Farbe, Pinsel und Stifte für die Kinder. Foto: Leni Janser

Das Schöne an der Bastelaktion: Die Eltern können zwar dabeibleiben, wenn sie möchten, doch kreativ tätig werden die Kinder ganz allein. Am Ende entstehen tolle, kleine Kunstwerke. „Das müssen wir an die Wand hängen“, sagt eine Mutter über die bunte Maus ihrer Tochter. Nach dem Basteln nutzen viele Familien außerdem die Gelegenheit, den Turm im Wittelsbacher Schloss zu erklimmen, um von dort einen Blick in die Ferne zu wagen. Auch das ein oder andere gebastelte Tierchen konnte dabei die Aussicht genießen.