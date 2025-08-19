Vom Planschbecken zum Seepferdchen: Am Friedberger See lernen Kinder das Schwimmen

Die Schwimmkurse am Friedberger See gehen in die zweite Runde. Am Nordufer des Sees wurde vor einiger Zeit ein Schwimmbecken aufgebaut, dort sollen Kinder in sicherer Umgebung das Schwimmen lernen. Das Konzept scheint aufzugehen, im Herbst beginnt die Planungsphase für Schwimmkurse am See im nächsten Sommer.

„Es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, sich so im Wasser zu bewegen“, erzählt die fünf Jahre alte Marie. Sie ist Teil der elfköpfigen, zweiten Kursgruppe, die am Friedberger See die Grundtechniken im Schwimmen lernt. „Das sind fast schon ein bisschen zu viele, haben wir festgestellt“, erklärt Patrick Schneider, Vorsitzender der Friedberger Wasserwacht. Es hätte deutlich mehr Anfragen gegeben, aber Platz und vor allem Personal sind begrenzt. „Wir machen das hier alle ehrenamtlich, also zusätzlich zu unserem eigentlichen Job. Das ist natürlich eine Herausforderung“, sagt Schneider.

Der Spaß im Wasser steht beim Schwimmkurs im Vordergrund

Insgesamt 25 Mitglieder der Friedberger Wasserwacht bringen den Kindern vor Ort das Schwimmen bei. Am vergangenen Mittwoch sind vier von ihnen dabei, um sich um die Kinder zu kümmern. Die sechs Jahre alten Patrick und Henry prahlen bereits mit ihrem bisher Erlernten. „Ich kann schon tauchen und schwimmen“, erzählt Patrick sichtlich stolz. Die beiden Jungen haben sich im Schwimmkurs kennengelernt und haben viel Spaß. Es wird viel gekichert und geplanscht, die Kinder sollen Spaß im Wasser haben, nur so können sie das Schwimmen auch wirklich lernen. Die Schwimmlehrer der Friedberger Wasserwacht nehmen sich viel Zeit für jedes einzelne Kind. Ziel ist es, dass am Ende des fünftägigen Kurses alle Kinder das Seepferdchen-Abzeichen haben. „Das ist natürlich unser Ziel, aber, dass wirklich alle Kinder am Ende des Kurses das Seepferdchen schaffen, ist eher unrealistisch“, erklärt Schwimmlehrer Schneider.

Im Becken am Friedberger See ist viel los, elf Kinder lernen hier zeitgleich das Schwimmen. Foto: Emilya Icer

Es brauche viel Geduld, um den Kindern das Schwimmen beizubringen, erzählen die Schwimmlehrer der Friedberger Wasserwacht. Geduld müssen auch die Eltern mitbringen, denn schon bevor es überhaupt losgeht, fließen bereits einige Tränen. „Es ist wichtig, dass bevor man sein Kind zu einem Schwimmkurs anmeldet, sicherstellt, dass die Kinder wassergewohnt sind. Sonst kommen die Kinder mit großer Angst vorm Wasser hier her, das macht das Schwimmenlernen natürlich deutlich schwieriger“, berichtet Patrick Schneider. Nach einer kurzen Bestärkung und der Versicherung, dass die Eltern auch die ganze Zeit in der Nähe bleiben, trauen sich dann aber auch die letzten Kinder ins Wasser. Die ersten Bewegungen sind noch zögerlich, doch die Angst verfliegt schnell und die Kinder beginnen auf ihren Schwimmnudeln fleißig zu strampeln. Vielleicht liegt es am warmen Wasser, vielleicht auch am Gedanken an das versprochene Eis, das nach der Schwimmstunde auf sie wartet.

Schwimmkurse am Friedberger See mit hohen Kosten verbunden

Dass immer weniger Kinder schwimmen können, beobachtet auch die Friedberger Wasserwacht. Patrick Schneider sieht das Problem dahinter vor allem beim fehlenden Personal. „Zu wenige Menschen haben das deutsche Rettungsschwimmerabzeichen, mit welchem man das Schwimmen überhaupt beibringen darf. Immer öfter werden Ehrenamtliche gesucht“, erklärt er. Während der Schulzeit geben Scheider und sein Team jeden Montag Schwimmkurse. Mit mehr Personal wäre noch deutlich mehr möglich. Ob das Modell am Friedberger See auch für andere Standorte infrage kommt, bezweifelt Schneider, denn das Projekt ist mit massiven Kosten verbunden. Gerüst, Becken, Heizung und Zelt allein seien schon sehr kostenintensiv. Hinzu kommt erneut die Frage nach dem Personal, denn nur durch das Ehrenamt können sich die Schwimmkurse dauerhaft nicht über Wasser halten.