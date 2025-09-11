Icon Menü
Sicherheit beim Baden: So arbeitet die Wasserwacht am Mandichosee

Mering

Sicherheit beim Baden: So arbeitet die Wasserwacht am Mandichosee

Die Mitglieder der Wasserwacht Mering arbeiten am Mandichosee, wenn andere entspannen. Was erleben sie dort? Wir haben mit Ehrenamtlichen vor Ort gesprochen.
Von Michael Probst
    
    
    
    Vorsitzende Sophia Eberl und Kassier Hans-Jürgen Sattler von der Meringer Wasserwacht kümmern sich am Mandichosee um die Sicherheit der Badegäste.
    Vorsitzende Sophia Eberl und Kassier Hans-Jürgen Sattler von der Meringer Wasserwacht kümmern sich am Mandichosee um die Sicherheit der Badegäste. Foto: Michael Probst

    An einem Sonntag im Spätsommer wird es noch einmal richtig warm. Und so füllt sich bereits vormittags das Ufer am Mandichosee bei Mering mit Menschen, die noch einmal in der Sonne entspannen wollen. Dass es dabei keine Unfälle gibt, darauf wird mit großem ehrenamtlichen Einsatz geachtet: Von Ende April bis Anfang Oktober besetzt die Wasserwacht Mering am Wochenende sowie an Feiertagen ihre Wasserrettungsstation. Wie sieht der Alltag der Helferinnen und Helfer dort aus? Wie geht es denen, die die Stellung halten, wenn andere Leute entspannen? Wir waren vor Ort und haben mit Ehrenamtlichen gesprochen.

