Wie steht es um Kita-Plätze im Wittelsbacher Land?

Plus Geburten, Zuzüge, Flüchtlinge: In vielen Orten übersteigt die Nachfrage das Angebot bei der Kinderbetreuung. Die räumliche Situation ist nicht das einzige Problem.

Die Meringer Kindertagesstätten sind voll. Einrichtungen der Gemeinde können dieses Jahr 686 Kinder betreuen, doch es gibt bereits 784 Anmeldungen. Zusammen mit geschätzten 100 Kindern, die über das Jahr einsteigen, wird klar: Mering kann dem gesetzlichen Anspruch auf Betreuung vorerst nicht gerecht werden. Wie sieht es bei den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg aus?