Keine Pause nach Babypause: Friedberger Triathletin legt nach Geburt wieder los

An dem Tag, an dem die Wehen einsetzten, fuhr Nadine Reißner vormittags noch Fahrrad auf der Rolle. Auch geschwommen war sie bis zum Schluss, rund 600 Kilometer während der ganzen Schwangerschaft. „Das war schon etwas anderes, mit dem Baby im Bauch“, erinnert sich die 35-Jährige. Die Friedbergerin ist Leistungssportlerin. Seit mehr als 20 Jahren schwimmt sie und sammelte bereits früh Medaillen bei bayerischen, süddeutschen und deutschen Meisterschaften. 2019 wechselte sie zum Triathlon – Laufen, Schwimmen und Radfahren auf höchstem Niveau. Die Geburt ihres ersten Kindes und die Komplikationen dabei bedeuteten einen drastischen Einschnitt für die Athletin, in vielerlei Hinsicht. „Das Training war mein Rettungsanker.“

