Bierdusche und Meistershirts: So feiert der TSV Merching den Titel

Plus Der TSV Merching um Erfolgscoach Günter Bayer holt sich die Meisterschaft und kehrt in die Kreisliga zurück. Die Planungen für die neue Saison laufen.

Von Sebastian Richly

Während es in der Bundesliga oben wie unten bis zum letzten Spieltag spannend bleibt, sind in den heimischen Ligen am vorletzten Spieltag bereits einige Entscheidungen gefallen. So manches Team trauert über den Abstieg, andere müssen nachsitzen, wie andere feiern den Titel.

Merchings Trainer Günter Bayer musste die ein oder ander Weißbierdusche über sich ergehen lassen. Foto: Michael Hochgemuth

So etwa der TSV Merching, der sich durch einen souveränen 6:1-Erfolg gegen den SV Gold-Blau Augsburg am Sonntag die Meisterschaft in der Kreisklasse Augsburg Mitte sicherte und somit nach dem Abstieg 2003 erstmals wieder in der höchsten Liga des Fußballkreises Augsburg dabei ist. Zwischenzeitlich stürzte das Team bis in die B-Klasse ab. 2017 gelang der Sprung in die Kreisklasse und nun der Coup. Vater des Erfolges ist Trainer Günter Bayer. Der erfahrene Coach verabschiedete sich im Sommer in den Ruhestand, nur um kurz darauf Merching zu übernehmen. Am Sonntag feierten die Spieler den 69-Jährigen standesgemäß mit ein paar Weißbierduschen. „Damit hatte ich natürlich gerechnet. Es ist ja nicht mein erster Aufstieg. Ich hatte Wechselklamotten dabei“, so Bayer, der sich zu zeitiger Stunde von der Feier verabschiedete: „Das habe ich dann den Spielern überlassen. Ich bin eher ein stiller Genießer und habe den Abend mit meiner Frau ausklingen lassen“, so der Erfolgscoach, der aber hinzufügt: „Der Aufstieg ist auch für mich besonders, weil wir das gar nicht als Ziel hatten. Nach dem 3:0 in der 49. Minute waren alle Zweifel dann weg.“

