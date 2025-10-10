Kontraste in der Kreisliga: Zwischen Abstiegssorgen und Siegesserien

Am Sonntag um 15 Uhr empfangen in der Kreisliga Ost die SF Bachern den SV Echsheim-Reicherstein und hoffen auf den Befreiungsschlag. Selbiges gilt für die SF Friedberg in Klingsmoos. Der TSV Merching erwartet in der Augsburger Staffel den TSV Pfersee - ein Gegner, der dem TSV zuletzt oft Probleme bereitete. Bereits um 13 Uhr will die Zweite des SV Mering gegen Tur Abdin Augsburg die Ergebniskrise beenden. Um 14 Uhr gastiert der Kissinger SC bei Bobingen II, um seine Siegesserie fortzusetzen.

SF Bachern Zuletzt mussten sich die SF Bachern bei Spitzenreiter Affing wieder deutlicher mit 0:5 geschlagen geben und stehen somit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Von Woche zu Woche vergrößert sich der Rückstand auf das rettende Ufer. Die Chance, den Abstand zu verringern, haben sie im Duell der Aufsteiger gegen den SV Echsheim-Reicherstein, der mit 15 Punkten auf dem Konto bislang eine ordentliche Saison hinlegt. „Das Spiel in Affing ist für uns abgehakt. Ich gehe davon aus, dass auch andere Mannschaften in Affing unter die Räder kommen können. Wir schauen auf unsere drei Spiele davor und möchten daran anknüpfen“, erklärt Spielertrainer Oliver Mühlberger. .

TSV Merching Nach dem 1:1 im Topspiel gegen den TSV Neusäß meldete sich der TSV Merching mit einem souveränen 4:1 in Welden eindrucksvoll zurück. Mit nun 31 Punkten und einem Vier-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Neusäß bleibt Merching weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Als nächstes steht das Heimspiel gegen Pfersee an, das mit elf Punkten derzeit auf Platz zwölf rangiert und in der Vergangenheit ein unangenehmer Gegner für Merching war. „Pfersee ist eine Mannschaft, die uns nicht so gut liegt. Ich erwarte eine kämpferisch, läuferisch und insgesamt physisch starke Mannschaft, gegen die wir mit hoher Konzentration spielen müssen“, verrät Trainer Günter Bayer.

SV Mering II Die Zweite des SV Mering steckt derzeit in einer Ergebniskrise. In den vergangenen drei Spielen gab es ebenso viele Niederlagen - zuletzt ein 2:4 in Ottmarshausen. Mit sieben Zählern auf dem Konto steht die junge Mannschaft von Trainer Johannes Pfeiffer auf dem vorletzten Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt lediglich vier Punkte, weshalb am Sonntag um 13 Uhr im Heimspiel gegen den FC Tur Abdin Augsburg dringend Zählbares her muss, um den Anschluss nicht zu verlieren: „Wir müssen allmählich anfangen, konstant zu punkten. Bis zur Winterpause wollen wir uns in eine aussichtsreiche Position bringen, um dann im neuen Jahr voll angreifen zu können“, ordnet Pfeiffer ein.

SF Friedberg Die SF Friedberg mussten sich im ersten Spiel unter ihrem neuen Spielertrainer Matthias Schuster knapp mit 2:3 gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting geschlagen geben. Schuster selbst erzielte in der 74. Minute den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. Mit sechs Punkten rangieren die Friedberger weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet eine schwere Aufgabe. Es geht nach Klingsmoos, das im Tabellenmittelfeld steht und aus den letzten fünf Partien acht Punkte holte - darunter ein spektakuläres 4:4 gegen Spitzenreiter Affing.

Kissinger SC Der Kissinger SC präsentiert sich derzeit in herausragender Verfassung und entschied seine jüngsten fünf Partien allesamt für sich. Zuletzt zeigte die Mannschaft große Moral, als sie im Heimspiel gegen Lechhausen einen 0:3-Rückstand drehte und die Partie noch mit 4:3 gewann. Mit dieser Siegesserie hat sich der KSC in den Top Vier der Tabelle festgesetzt und will nun bei Aufsteiger Bobingen II den nächsten Erfolg einfahren, um weiterhin in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen zu sein.