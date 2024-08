Von Friedberg zu den Olympischen Spielen in Paris: Wer ist Stefan Hengst?

Zwischen Eleganz und purer Energie - der Friedberger Stefan Hengst hat die Gabe, im selben Moment sowohl Stärke als auch Leichtigkeit auszustrahlen. Am Freitag steht der Wahlfriedberger zum ersten Mal an der olympischen Startlinie, mit ihm gibt auch seine Disziplin Kajak-Cross das Olympia-Debüt. Am Montag will der ehemalige Weltmeister um Bronze, Silber und Gold kämpfen. Nach außen wirkt der gebürtige Westfale gerne stark und cool, wer ihn kennt, weiß aber: in ihm steckt ein weicher Kern.

Anna Faber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Hengst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis