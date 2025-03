30 Sekunden Glückseligkeit: Paul Iffarth ist zurück auf dem Fußballplatz

Es ist die 90. Minute in der Küchenstadl Arena und Coach Josef Steinberger nimmt noch einen letzten Wechsel vor. Er fordert den jungen Offensivmann Paul Iffarth auf, sich das Trikot überzuziehen und für ein paar Minuten richtig Gas zu geben. Beim wichtigen Spiel gegen Türkspor Augsburg steht es bereits 3:0 für die Hausherren, der Drops ist quasi gelutscht und der Kurzeinsatz des 21-jährigen Friedbergers läuft, wie eben so eine Einwechslung am Ende eines Matches meistens läuft: Der ein oder andere Sprint, paar mal hoch zum Kopfball, ein Zweikampf mit Ballkontakt. Und 30 Sekunden später ist Schluss. Oft stellt sich dann die Frage, ob so ein Samstagnachmittag nicht anders, vielleicht sinnvoller genutzt hätte werden können?

