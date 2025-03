Pipinsried kann sich auf seinen Torjäger verlassen

Um neun Zähler hätten die Fußballer des FC Pipinsried ihr Konto in der Tabelle der Bayernliga Süd zum Start ins Jahr 2025 optimalerweise aufstocken können. Sechs sind es geworden. Das 3:0 am Samstag zuhause über Türkspor Augsburg weckt die Hoffnung, dass es in diesem Stil weitergehen könnte. Sepp Steinberger, der Trainer, erinnerte an den wenig erbaulichen Auftritt eine Woche zuvor beim Team zwei der SpVgg Unterhaching, das 1:0 gewann, und dachte außerdem an die personellen Probleme in seinem Kader: „Ein verdienter Heimsieg, sehr souverän rausgespielt. Das passt.“

Nico Karger traf zweimal und weist bereits 17 Saisontreffer auf. „Dafür haben wir ihn auch geholt“, sagt Steinberger über den Torjäger, der auch die Freistöße und Elfmeter schießt. „Er hat seinen Job gut gemacht.“ Karger war vergangene Saison für den TSV Landsberg 22-mal erfolgreich. Den Endstand stellte diesmal Valdrin Konjuhi her, der am Ende Platz machte, damit Paul Iffarth erstmalig ein wenig mitspielen konnte.

Zwischen den Pfosten stand Maximilian Engl. Ob Engl auch in den nächsten Wochen den Vorzug vor Maximilian Retzer erhalten wird, das ließ Steinberger nach wie vor offen. Retzer muss derzeit Antibiotika einnehmen, weil er an einer Mandelentzündung leidet. Darum war sein Platz gegen die Augsburger auf der Bank. Beim nächsten Bayernliga-Spiel am kommenden Samstag in Landsberg wird man sehen, welcher Maximilian künftig die Nase vorne haben wird.

Pipinsrieds Keßler knickt um und muss gegen Türkspor ausgewechselt werden

Sebastian Keßler wurde gegen Türkspor ausgewechselt, nachdem er umgeknickt war. Nun hofft nicht allein der Coach, dass sich die Verletzung nicht als gravierend herausstellt. Pipinsried beklagt ohnehin einige Ausfälle. Daniel Zanker war am Freitag am Meniskus operiert worden. Und Ludwig Räuber war diesmal noch nicht fit.

FC Pipinsried Engl, Keßler (79. Greifenegger), Ilic, Lungwitz, Mayer (79. Krist), Lobenhofer, Benko (82. Gebert), Götzendörfer, Rodriguez Benitez, Karger (88. Emirgan), Konjuhi (90. Iffarth). Tore 1:0 Karger (28./Foulelfmeter), 2:0 Karger (68.), 3:0 Konjuhi (73.) Schiedsrichter Ettenreich (VfL Zusamaltheim) Zuschauer 246.