Eine Niederlage, die ratlos macht

Nach der klaren Niederlage in Herrsching wollte der TSV Friedberg am Sonntag in eigener Halle Wiedergutmachung betreiben. Gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering begann die Mannschaft von Trainer Stefan Knittl stark, verlor aber im Laufe der Partie völlig den Faden und musste sich am Ende mit 26:29 (12:11) geschlagen geben.

Die Herzogstädter starteten engagiert und zeigten in den ersten 20 Minuten, dass sie ihr Vorhaben ernst meinten. Mit einer aggressiven Abwehr und schnellen Angriffen erspielte sich Friedberg eine frühe Führung über 7:3 und 10:6. Die Zuschauer in der sanierten TSV-Halle wähnten ihre Mannschaft bereits auf dem Weg zu den erhofften Punkten. Doch anstatt die Linie beizubehalten, schlichen sich im Friedberger Spiel immer mehr Fehler ein. Unkonzentrierte Abschlüsse, technische Fehler und Nachlässigkeiten in der Rückwärtsbewegung luden die Gäste ein, Tor um Tor aufzuholen. Zur Pause war vom Vorsprung nur noch ein einziges Tor übrig – mit 12:11 ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte die junge Mannschaft nicht an die starke Anfangsphase anknüpfen. Unterpfaffenhofen-Germering nutzte die Unsicherheiten konsequent aus, während die Hausherren weder offensiv noch defensiv die nötige Stabilität fanden. Das Spiel blieb lange ausgeglichen, doch in der entscheidenden Phase fehlte den Gastgebern der Wille und die Durchschlagskraft, um das Spiel zu drehen. Am Ende setzte es eine verdiente Niederlage, die viele ratlose Gesichter auf der Platte zurückließ.

Trainer Stefan Knittl fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Das war heute zu wenig. Wir haben gut angefangen, aber dann komplett den Faden verloren. Wenn wir unsere eigenen Fehler nicht abstellen, wird es schwer, Spiele zu gewinnen.“

Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen steht der TSV Friedberg früh in der Saison unter Druck. Nun gilt es, die Köpfe wieder hochzubekommen, denn am kommenden Samstag wartet mit dem Auswärtsspiel in Regensburg die nächste schwere Aufgabe. Vielleicht liegt den Herzogstädtern die späte Anwurfzeit am Samstagabend besser als die ungeliebten Sonntagnachmittagsspiele. (AZ)

TSV Friedberg: Rehmeyer (8/1), Newel (6), Maas (3), Thiel (2), Bauer (2), Porterfield (2), Nadarevic (1), Häusler (1), Schiechtl (1), Karl, Reich, Altenweger.