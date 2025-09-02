Das Turnhallendach des TSV-Zentrums in Friedberg wird saniert

Die Sporthalle des TSV Friedberg wird umfassend saniert und das in einem engen Zeitfenster – ein Kraftakt für Verein, Stadt und Handwerker. Das im November 2003 eröffnete TSV-Zentrum in der Hans-Böller-Straße 3 ist in die Jahre gekommen und wird nun in den Sommerferien aufwendig saniert.

Stadt und Landkreis unterstützen den TSV Friedberg bei seinem Bauprojekt

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und müssen perfekt ineinandergreifen, denn der Zeitplan ist eng gesteckt. „Die Fördermittel von Stadt, Landkreis, Land und Bund sind bewilligt. Das war sehr mühsam, aber alle Stellen sind positiv, vor allem die Stadt Friedberg unterstützt uns vergleichsweise unbürokratisch“, betont Karsten Weigl, Vorstandsvorsitzender des TSV Friedberg. „Ausweichhallen konnten wir mit einer sehr offenen und unkomplizierten Unterstützung von Stadt und Landratsamt gut organisieren“, so Weigl.

Die Dachkuppeln der Hallen 1 bis 4 wurden entfernt und diese Bereiche großflächig verschlossen, um die Halle energetisch und sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Im Zuge der Dachsanierung bringt der Verein in Eigenregie auch die Innenbeleuchtung auf den neuesten Stand und erneuert die Heizungs- und Wasserversorgungsanlage. Auch der Boden in Halle 4 wird komplett ausgetauscht, Brand- und Blitzschutz werden aktualisiert und die Tribünen instandgesetzt.

„Diverse Vorarbeiten wie zum Beispiel der Rückbau der Blitzschutzanlage auf dem Dach wurden bereits ausgeführt. So mussten aber auch die Bestandsbeleuchtungen und die Lautsprecher in der Halle ausgebaut werden, damit die Dachdecker überhaupt an die Kuppeln zum Ausbau herankommen“, erklärt Sabine Weiss von Fußner Kühne Architekten aus Friedberg, die das Projekt umsetzt. Die Begleitheizung im Bereich der Dachkuppeln musste zurückgebaut werden. All diese vorbereitenden Innenarbeiten wurden unter großem Aufwand mit zwei Hebebühnen ausgeführt. Sie stellten sich als große Herausforderung dar.

Schlechtes Wetter erschwert die Arbeiten am Dach in der Hans-Böller-Straße

Es gab aber noch ein weiteres Problem: Immer wiederkehrende Schlechtwetterperioden zwangen zur Unterbrechung der Arbeiten auf dem Dach. Ob nun alles tatsächlich bis zum Schuljahresstart Mitte September vollendet werden kann, wie geplant stehe in den Sternen. „Die Firmen geben aber ihr Bestes“, versichert Weiss. Und alle Beteiligten ziehen an einem Strang.

„Wir hoffen, bis Schuljahresbeginn fertig zu werden – auch, weil das Rudolf-Diesel-Gymnasium die Halle als Ausweichsportstätte nutzt und natürlich unsere Sportler die Halle dringend brauchen“, betont Karsten Weigl. Ein bisschen Zeit bleibt ihnen dafür aber ja auch noch.