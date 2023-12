Friedberg

Fast 18 Tonnen: So trafen die Schneefälle die Hallen in Friedberg

Die Halle des TC Friedberg wurde am Mittwoch vorsichtshalber gesperrt – am Donnerstag war dort wieder Tennis angesagt.

Plus Nach dem letzten Wochenende türmte sich der Schnee auf Friedberger Hallen. Teilweise mussten sie geschlossen werden. An einer Halle kam eine Spezialfirma zum Einsatz.

Spätestens seit dem schweren Unglück in Bad Reichenhall im Jahr 2006 mit vielen Toten stehen Hallen bei starkem Schneefall unter besonderer Beobachtung. So auch in Friedberg, wo einige Hallen nach dem extremen Schneefall am vergangenen Wochenende geschlossen wurden. Schäden gab es zwar keine, an einer Halle kam es jedoch zu einer großen Räumaktion.

Sage und schreibe 17,8 Tonnen Schnee holten Hilfskräfte am Montag von der Max-Kreitmayr-Halle, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Der Baubetriebshof, die Friedberger Feuerwehr und eine Spezialfirma waren beteiligt. Grund war, dass das Gewicht stieg. Letztlich blieb dies eine Vorsichtsmaßnahme, die Halle wurde nicht gesperrt. Einsturzgefahr bestand nicht. Dies galt auch für die Schulturnhallen in Friedberg-Süd, Ottmaring, Stätzling und Derching, die aufgrund der hohen Schneelast am Montag dennoch vorsorglich gesperrt wurden. Schäden entstanden laut Angabe der Stadt nicht. Seit den starken Schneefällen 2006/2007 gibt es städtische Sicherheitsanweisungen. So sind die Hausmeister angehalten, den Schnee in regelmäßigen Abständen auf dem Gebäude mittels "Quadratmeter-Probe" auszustechen und abzuwiegen. Durch Formeln kann berechnet werden, ob die Lasten problematisch sind.

