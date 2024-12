Brennholz Wecker in Eresried ist "Betrieb des Jahres"

Für den Handel mit Holz aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäldern hat sich ein Familienbetrieb aus Eresried einen Namen gemacht. Die Wurzeln gehen zurück auf Hildegard und Georg Wecker, welche die Brennholz-Sparte im Jahr 1989 zunächst nur als Nebengeschäft zur Landwirtschaft etablierten, bis diese sich zu einem großen eigenen Gewerbe entwickelte. Seit 2015 führt Sohn Benedikt gemeinsam mit Schwiegertochter Theresa das Unternehmen. Sie können sich jetzt über eine besondere Auszeichnung freuen.



Unter dem Firmennamen Brennholz Wecker hat sich die Familie Kundenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Dieses Engagement wurde mit dem Preis „Betrieb des Jahres“ in Deutschland in der Kategorie „Brennholz“ belohnt. Das Familienunternehmen konnte sich „bei unseren Testergebnissen von der Konkurrenz deutlich und überzeugend absetzen“, so die Jury der TDM Germany Awards.

