Nachhaltiges Brennholz aus Eresried

Benedikt und Theresa Wecker arbeiten beide in ihrem Brennholzbetrieb in Eresried.

Plus Vor über 30 Jahren gründete die Landwirtsfamilie Wecker einen Brennholzhandel in Eresried. Daraus wurde im Laufe der Zeit ein ressourcenschonender Betrieb.

Von Michael Eichhammer

Ein sehr langer Sommer neigt sich dem Ende zu. Doch die kürzeren Tage nähern sich mit großen Schritten. Im Herbst hat ein Familienbetrieb in der Region Hochkonjunktur: Brennholz Wecker aus Eresried. Das Unternehmen ist federführend, wenn es um heimisches Holz aus nachhaltig bewirtschafteten, regionalen Wäldern geht.

2011 stieg Sohn Benedikt in den Betrieb in Eresried ein

1989 gründeten Hildegard und Georg Wecker den Brennholzhandel. Zunächst nur nebenbei zur Landwirtschaft. Der Wirbelsturm Wiebke fällte im familieneigenen Wald so viele Bäume, dass die Holzverarbeitung und der Handel so bedeutsam wurden, dass er zu einem eigenen Gewerbebetrieb wurde. 2011 stieg Sohn Benedikt in den Betrieb ein. Seit 2015 führt er gemeinsam mit seiner Frau Theresa das Unternehmen. „Meine Eltern sind eigentlich Rentner, aber sie unterstützen uns weiterhin tatkräftig“, verrät Benedikt Wecker.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

