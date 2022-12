So modern wird das neue Feuerwehrhaus in Steindorf

Plus Vier Wehren arbeiten unter einem Kommando. Nun haben sie bald ein neues Zuhause in Steindorf samt modernster Technik – und einer besonderen Anlage.

Seit über drei Jahren haben die Steindorfer Ortsteile ihre einzelnen Feuerwehren zugunsten einer großen aufgegeben und arbeiten unter einem Kommando. "Die einzelnen Vereine bestehen zwar weiterhin, aber die Brandbekämpfer rücken gemeinsam aus", erklärt Kommandant Wolfgang Klaßmüller, der die Gemeindefeuerwehr betreut. Ab Ostern 2023 soll die Truppe auch ein gemeinsames Zuhause haben: "Das neue Feuerwehrhaus katapultiert uns technisch gesehen vom Jahre 1980 mit einem Schlag ins neue Zeitalter", freut sich Klaßmüller über die hochmoderne Ausstattung.