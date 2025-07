Steindorf braucht nun doch ein Quartiersmanagement

Nachdem der Gemeinderat vor einiger Zeit ein Quartiersmanagement überraschend und knapp abgelehnt hatte, stimmte er jetzt einstimmig zu. Das Gesundhaus i-tüpferl ist weiterhin als Standort für noch näher zu definierenden Aktivitäten und Aufgaben mit im Boot, aber nicht Träger des Quartiersmanagements. Genau dies hatten die Steindorfer Räte abgelehnt. Es soll eine Kooperation mit Egling eingegangen werden. Ob sich auch Schmiechen anschließt, muss der dortige Gemeinderat noch beraten.

Bundesweites Programm mit zehn Punkten

Florian Kiel, Vorstand der „Gesellschaft für Gemeinsinn“, stellte das Modell vor: Es geht darum, dass durch den Pflegenotstand klassische Pflegedienste überlastet sind, und eine angemessene Pflege der Menschen mit Bedarf nicht mehr möglich ist. Genau hier springt die QuartierPflege ein. Es steht dafür, dass durch das Engagement von Nachbarschaft und Angehörigen, dass Pflegebedürftige trotzdem versorgt werden können. Sie erhalten die Fürsorge, hauswirtschaftliche Unterstützung und Grundpflege. Die QuartierPflege stellt dies über eine kommunale Grundversorgung sicher. Das bedeutet: Kommunen schließen Lücken, die im aktuellen Pflegesystem entstanden sind. Angestoßen wurde die QuartierPflege vom Verein „Gesellschaft für Gemeinsinn“ und ist nun ein bundesweites Programm mit zehn verschiedenen Projekten an ganz unterschiedlichen Standorten. Rechtlich ist die ein ganz normaler ambulanter Pflegedienst. Dessen Leistungen für pflegebedürftige Personen werden aus Mitteln der Pflegeversicherung finanziert. Für die Organisation der anfallenden Aufgaben gibt es in jedem Quartier das Fall-Management der QuartierPflege. Dort werden Termine koordiniert, Einsätze von Nachbarn und Angehörigen geplant und zwischen allen Beteiligten vermittelt.

Netzwerk entlastet die Angehörigen

Ein lokales Netzwerk aus drei bis sechs festen Nachbarinnen pro Fall entlastet die Angehörigen. Die Nachbarn werden dabei durch das Fallmanagement koordiniert und fachlich begleitet. Etwaig benötigte professionelle Pflegekräfte kümmern sich um anspruchsvolle pflegerische Tätigkeiten und treten dem Netzwerk punktuell bei. Im Landkreis Landsberg wir es so schon praktiziert. Steindorf schließt sich an. Über den genauen Start des Projektes müssen noch Gespräche geführt werden. Es gibt Förderung. Die Gemeinde Steindorf steuert in den nächsten fünf Jahren 20.000 Euro jährlich bei.