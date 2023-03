Vodafone-Nutzer sauer: Immer um die gleiche Uhrzeit fällt TV oder Internet aus

Seit vier Tagen kommt es bei Vodafone Deutschland im Großraum Augsburg, in Neu-Ulm und Günzburg zu Problemen. Die Ursache dafür ist dem Unternehmen noch unbekannt.

Nachmittags 15.50 Uhr und der Bildschirm wird schwarz. "Das ist nun schon seit Tagen das gleiche Spiel", moniert eine Frau aus Mering über Facebook. Sie und noch weitere Personen aus Mering, Günzburg, Friedberg, Augsburg und Neu-Ulm melden seit vier Tagen immer zur selben Uhrzeit Störungen beim TV-Empfang über Kabel. "Und niemand ist an der Hotline von Vodafone erreichbar", ärgert sich ein weiterer Fernsehzuschauer. Das habe doch langsam System. Andere Betroffene haben wiederum auch Störungen bei der Internetnutzung.

Vodafone-Störung betrifft Großraum Augsburg, Neu-Ulm und Günzburg

Auch bei Vodafone Deutschlnd weiß man sich keinen Rat. "Es ist in der Tat so, dass diese Störung seit einigen Tagen immer nahezu zur selben Uhrzeit auftritt", bestätigt Thomas Martha von der Pressestelle von Vodafone. Er empfiehlt, den Restart des betroffenen Netzelements. So habe die Störung bislang immer behoben werden können. Martha verspricht: "Unsere Technik-Kollegen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems." Die genaue Ursache weiß bei Vodafone derzeit keiner. "Darüber können wir leider noch keine Auskunft geben und müssen dies noch weiter analysieren", sagt Martha und meint: "Wir entschuldigen uns bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten." Er verspricht, die Kundinnen und Kunden aber auf dem Laufenden zu halten, falls das Problem gelöst werden konnte.