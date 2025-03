Gute Stimmung bei Tiefgaragenparty trotz mehr Einschränkungen

Menschen drängen sich am Ausgang der Tiefgarage Ost, kämpfen sich ihren Weg von unten nach oben in den umzäunten Außenbereich. Im Gedränge bewegt sich ein Pirat, daneben ein Mönch, etwas weiter eine Prinzessin. Eine Frau breitet am Aufgang die Arme aus, sie trägt eine neongelbe Weste mit der Aufschrift „Security“. Sie blickt einen Jungen mit einem Getränk in der Hand an: „Du kannst nur ohne Becher rauf.“ Die Regel ist Teil des neuen Sicherheitskonzepts der Tiefgaragenparty in Friedberg, die jährlich nach den Faschingsfeierlichkeiten stattfindet.

Viola Köhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tiefgaragenparty Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis