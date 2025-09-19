„TwinWin: Das Stammzellspende-Tattoo“ – ein Zeichen der Solidarität

Am Samstag ist nicht nur Weltkindertag sondern auch Dankestag für Stammzellenspender. In über 250 Tattoo-Studios in Deutschland wird mit der „TwinWin“-Aktion ein Zeichen der Verbundenheit mit Betroffenen gesetzt. Auch das „Élan Tattoo Studios“ in Mering nimmt an der Aktion teil. Sich dort ein Tattoo als Zeichen der Verbundeheit stechen zu lassen, ist kostenlos, aber Spenden sind willkommen, denn sie gehen direkt an die DKMS, die Organisationen „Stammzellhelden e.V.“ und die MPS Patientenhilfe.

Das neue „Élan Tattoo Studios“ in Mering ist bei der Aktion dabei

Tobias Woitek, auch Teddy genannt, ist Geschäftsführer des Studios in Mering und kennt den Aktionsgründer Jimmy-Dean Laubinger, auch Jers genannt, persönlich. Jers hat die Aktion ins Leben gerufen, weil seine damals einjährige Tochter Hailey mit der Stoffwechselerkankung Mukopolysaccharidose (MPS) diagnostiziert wurde. Sie hat durch die DKMS einen passenden Spender gefunden und ist inzwischen drei Jahre alt.

Für Teddy und seine Partnerin war schnell klar, dass auch ihr Laden Teil der Stammzellenspenden-Aktion sein wird. Der Laden ist neu in Mering und hat die Eröffnungsfeier am 5. Oktober „Wir haben zwar jetzt schon offen, aber die Feinschliffe fehlen noch“, sagt Teddy. Nicht nur weil er Jers kennt, möchte er an der Aktion teilnehmen, für ihn steckt noch viel mehr dahinter. „Meine Partnerin und ich haben einen gemeinsamen Sohn. Bei ihm stand im Raum ob er Leukämie hat.“ Es hat sich nach einigen Untersuchungen herausgestellt, dass er gesund ist, aber „bei diesem auf der Kippe stehen sind wir beide durch die Hölle gegangen.“

Ein Zeichen setzen und mehr Menschen zur Registrierung bringen

Primär geht es bei der Aktion darum, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. In Teddys Studio ist es über einen QR-Code möglich, das Registrierungspack zu beantragen und zu sich nach Hause schicken zu lassen. „Es ist nicht zwingend notwendig, sich ein Tattoo dafür stechen zu lassen, aber es geht darum, ein Zeichen zu setzen, das für immer auf der Haut ist.“

Durch das Tattoo und die Aktion können viele Menschen erreicht werden. Das Motiv kombiniert zwei Symbole – das Sternzeichen Zwilling und einen DNA-Strang. Das entstandene Bild sieht aus wie eine Sanduhr und soll den Gegensatz zwischen der wenigen Zeit, die man für die Registrierung erbringen muss, und der Möglichkeit, jemandem ein längeres Leben zu schenken, darstellen.

So sieht das Motiv aus. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild)

Im „Élan Tattoo Studios“ muss vorab ein Termin für Samstag zwischen 12 und 17 Uhr vereinbart werden. Teddy selbst hat schon sehr viele Tattoos, aber er sagt: „Wenn ich noch Platz finde, dann steche ich mir auch eins.“