Umstrittene Holzkuppel nimmt Formen an

Mit etwas Fantasie erinnert die Holzkuppel, die derzeit vor der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg aufgebaut wird, an den Metropol Parasol in Sevilla. Mit sechseinhalb Metern Höhe und einer Spannweite von 15 Metern ist das Kunstwerk in Friedberg aber doch deutlich kleiner als die Konstruktion in der spanischen Stadt.

Max-Kreitmayr-Halle: Neuer Standort für Holzkuppel

Die Anfänge des Projekts reichen in das Jahr 2023 zurück. Zunächst entschied der Stadtrat, dass die Holzkuppel, ein Vorzeigeprojekt des Technologietransferzentrums Aichach (TTZ), als Schattenspender auf dem Pausenhof der Friedberger Mittelschule dienen soll. Dagegen protestierten Schulleitung, Schülerinnen und Schüler. Die Kritik: Kinder und Jugendliche könnten auf die Konstruktion klettern und sich verletzen. Zudem gab es die Befürchtung, dass Fremde den Pavillon fotografieren und dadurch auch Aufnahmen der Schülerinnen und Schüler gefertigt würden.

Die Ablehnung sorgte kurzzeitig für Unmut zwischen Stadtverwaltung und der Schule. Letztlich entschied sich der Stadtrat für einen neuen Standort: vor der Max-Kreitmayr-Halle. Ursprünglich sollte die Kuppel bereits im November oder Dezember aufgestellt werden. Das hat sich in den Januar verschoben. Doch inzwischen laufen die Aufbauarbeiten der Holzelemente.