Eine Holzkuppel als Schattenspender für die Mittelschule

Eine Holzkonstruktion ähnlich der Urwaldkuppel am Augsburger Moritzplatz will die Technische Hochschule auch in Friedberg bauen.

Plus Der Augsburger Bauprofessor Christopher Robeller will in Friedberg ein Demonstrationsobjekt errichten. Bei der Stadt rennt er damit offene Türen ein, es gibt aber noch Fragen zu klären.

Von Thomas Goßner

Was tun, wenn die Sonne vom Himmel brennt und sich auf dem Pausenhof fast kein schattiges Plätzchen findet? An der Friedberger Mittelschule ist das ein Problem, mit dem sich zwei Mädchen im vergangenen Sommer an die Stadt gewandt haben. Jetzt bietet sich unter Umständen eine Lösung an, denn die Forschungsgruppe Digitaler Holzbau der Technischen Hochschule Augsburg (THA) sucht einen Standort für eine Holzkuppel in Leichtbauweise, die als Demonstrationsobjekt dienen soll. Im Bauausschuss des Stadtrats stellte der Leiter der Forschungsgruppe, Prof. Christopher Robeller, die Idee vor.

Der Digitale Holzbau ist einer der Schwerpunkte im neuen Technologietransferzentrum der Hochschule Augsburg, das derzeit in Aichach entsteht. Digitale Planungswerkzeuge und automatisierte Fertigungsprozesse sollen einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Bauindustrie leisten. Holz gilt dabei wegen seiner Eigenschaften als nachhaltiges, leichtes und flexibles Baumaterial als Schlüsselwerkstoff. Ein Kubikmeter Holz binde eine Tonne CO 2 , berichtete Robeller im Ausschuss, darüber hinaus wachse mehr Holz nach, als jedes Jahr in Deutschland geerntet werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

