Unfall auf der A8 bei Dasing mit drei Fahrzeugen: Zwei Fahrstreifen blockiert

Zu einem Unfall auf der Autobahn A8 kam es am Freitagabend gegen 19.20 Uhr zwischen Friedberg und Dasing. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Durch die Trümmerteile und die Unfallaufnahme waren in Fahrtrichtung Stuttgart sowohl der linke als auch der mittlere Fahrstreifen blockiert.

Unfall auf A8 bei Dasing: Rund zwei Kilometer Stau am Freitagabend

Für Autofahrerinnen und Autofahrer war Vorsicht geboten: Der Unfallbereich bei Dasing lag in einer Kurve. Zu möglichen Verletzten war zunächst nichts bekannt. Da das Verkehrsaufkommen am Abend weniger stark war, bildete sich bislang kein längerer Stau. Laut der Plattform BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums waren es rund zwei Kilometer.

Erst am Vormittag hatte es an fast der gleichen Stelle auf der A8 einen schweren Unfall mit Schwerverletzten gegeben. Ein Auto hatte sich überschlagen. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden und es ereignete sich in der Folge noch ein Folgeunfall im Rückstau.