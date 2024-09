B300 in Friedberg gesperrt: Viel Verkehr auf Umleitung durch die Stadtmitte

Seit Montagmorgen ist die Ortsdurchfahrt in Friedberg gesperrt. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Rothenbergstraße bis über die Kreuzung Wulfertshauser Straße hinaus. Die B300 ist trotzdem für den gesamten Abschnitt von der Segmüller-Kreuzung bis zum Dasinger Ortsteil Oberzell gesperrt. Aktuell ist jedoch der Bereich zwischen der Bozener Straße bis zur Johann-Niggl-Straße für Anlieger freigegeben. Anwohner müssen dafür durch die Innenstadt fahren. Das Verkehrsaufkommen in der Stadt ist dementsprechend hoch.

Die Fräsarbeiten sind in vollem Gange, Baustellenfahrzeuge fahren über den Straßenabschnitt an Aral-Tankstelle und Wulfertshauser Straße vorbei. Die oberste Betonschicht war bis zum Mittag schon abgetragen. Die Umleitungen für Anwohner sind innerorts ausgeschildert. Gerade Menschen aus Friedberg Ost und Wulfertshausen betrifft die Sperrung. Anstatt wie gewohnt über die Ortsdurchfahrt müssen sie nun durch die Friedberger Innenstadt, Rothenbergstraße und Bozener Straße ausweichen.

Das Verkehrsaufkommen vor allem in der Innenstadt sei stark erhöht, bestätigen sowohl Polizei als auch Stadt Friedberg. Probleme gebe es jedoch bisher nicht, berichtet Martin Sobieszek von der Polizei Friedberg. „Es dauert seine Zeit, bis sich die Anwohner an den neuen Fahrweg gewöhnt haben“, erklärt Sobieszek. Ein Verkehrschaos sei noch nicht aufgetreten und auch nicht zu befürchten. Im Stadtgebiet seien laut Sobieszek insbesondere die Afrastraße, der Steirer Berg und die Wiffertshauser Straße stärker genutzt. Auch der nördliche Stadtteil in Richtung Wulfertshausen werde deutlich mehr befahren.

Die Arbeiten des ersten Bauabschnitts reichen bis zur Mündung der Johann-Niggl-Straße. Foto: Anna Faber

Die Umleitung der B300 in Richtung Dasing beginnt aus Richtung Augsburg schon ab der Kreuzung der B300 und dem La-Crosse-Ring (AIC 25). Ab der Segmüller-Kreuzung ist die B300 für den gesamten Verkehr gesperrt. Thomas Kornek, Sachgebietsleiter beim staatlichen Bauamt Augsburg, begründet die Entscheidung: „Wir können den Umleitungsverkehr nicht oben in Friedberg abwickeln, das kann die Zeppelinstraße nicht auffangen.“ Insgesamt seien die Bauarbeiten jedoch gut gestartet, der Regen mache keine Probleme.

Bis Dienstag wird auf dem ersten Abschnitt noch die Betonschicht abgefräst, dann wird der neue Straßenbelag eingebaut. Bis zum 24. September ist dieser Straßenabschnitt voraussichtlich noch gesperrt. Anschließend wird der Abschnitt von nach der Wulfertshauser Straße bis zum Dasinger Ortsteil Oberzell erneuert. Fuß-und Radwege sind von den Arbeiten nicht betroffen.