Von Legasthenie zum Jahrgangsbesten: Pauls Weg zur Fachoberschule

Friedberg

Jahrgangsbester trotz Lese-Rechtschreibschwäche: So macht ein Betroffener Mut

Für viele war die Pandemie eine Krise, für den Friedberger Paul ein Geschenk: Der Schüler mit Legasthenie fand im Home-Schooling neue Stärken – und wurde anschließend Jahrgangsbester. Nun will er auf die FOS.
Von Emilya Icer
    Durch seine Legasthenie hat es Paul in der Schule schwer. Erst durch die Corona-Zeit und Homeschooling gewinnt er Selbstvertrauen.
    Durch seine Legasthenie hat es Paul in der Schule schwer. Erst durch die Corona-Zeit und Homeschooling gewinnt er Selbstvertrauen. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    In der zweiten Klasse bekommt Paul die Diagnose Legasthenie. Keine Überraschung für ihn und seine Familie, denn auch Pauls älterer Bruder leidet unter der Lese-Rechtschreibschwäche – eine Entwicklungsstörung, die vor allem genetisch bedingt ist. Im Sommer schließt der inzwischen 16-Jährige seine Mittlere Reife als Jahrgangsbester ab, nun möchte er auf der Fachoberschule sein Abitur machen. Der Weg dorthin war für ihn und seine Familie nicht immer einfach.

