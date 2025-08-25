Jahrgangsbester trotz Lese-Rechtschreibschwäche: So macht ein Betroffener Mut

In der zweiten Klasse bekommt Paul die Diagnose Legasthenie. Keine Überraschung für ihn und seine Familie, denn auch Pauls älterer Bruder leidet unter der Lese-Rechtschreibschwäche – eine Entwicklungsstörung, die vor allem genetisch bedingt ist. Im Sommer schließt der inzwischen 16-Jährige seine Mittlere Reife als Jahrgangsbester ab, nun möchte er auf der Fachoberschule sein Abitur machen. Der Weg dorthin war für ihn und seine Familie nicht immer einfach.
Friedberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden