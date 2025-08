So viele Brutpaare wie noch nie: Bilanz des Storchenjahres im Landkreis

Das Storchenjahr 2025 begann sehr vielversprechend im Wittelsbacher Land: So viele Paare wie noch nie bauten Nester vor allem in Pöttmes war in dieser Hinsicht viel los. Doch dann wurde es schwierig. Wie ist nun die Bilanz?

Kälte und Regen haben die Aufzucht der jungen Störche begleitet, berichtet Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz. Trotzdem haben ihm zufolge zwölf Brutpaare bisher 25 Junge zum Ausfliegen gebracht. Nur wenige verendete Küken wurden aus den Nestern befördert. In Pöttmes gab es eine besondere Situation: Hier haben zwei Brutpaare halbfertige Nester gebaut und sich danach nur zeitweise gezeigt.

Von Pöttmes bis Kissing: Hier haben 2025 in Aichach-Friedberg Störche gebrütet

Einzigartig ist laut Mayer der versuchte Raub des Horstes in Kissing, wo Fremdstörche angebrütete Eier aus dem Nest warfen. Das ansässige Brutpaar konnte sich schließlich behaupten, nachlegen und zwei Jungstörche aufziehen. Falls der Ausflug glückt, erhöht sich die Zahl der flüggen Jungen von 25 auf 27.

In Pöttmes, der neuen Storchenhauptstadt des Landkreises, gab es letztlich vier Brutpaare. Alle Jungen sind ausgeflogen:

Oberes Tor: drei Junge von vier ausgeflogen, eines vermisst

Viertelschlösschen: drei Junge

Westliche Funkanlage Feuerwehr: ein Junges

östliche fUnkanlage Feuerwehr: drei JUnge

Brauereiturm und Kamin der Hackschnitzelanlage: nur zeitweise belegt

Grimolzhausen: ein Brutpaar mit drei Jungen

In Aichach gab es zwei Brutpaare:

Mondi-Kamin: ein überlebender Jungstorch

Neusa-Kamin: ein überlebendes Junges

Inchenhofen: ein Brutpaar mit zwei flüggen Jungen

Schönau: ein Brutpaar mit drei überlebenden Jungen, ein Küken ist verendet

Dasing: ein Paar mit zwei Jungen

Bachern: ein Paar mit drei JUngen, das Vierte ist verendet

Kissing: ein Paar, hudert noch bei drei Küken

Nicht nur in Aichach-Friedberg freuen die Menschen sich, dass es wieder mehr Störche gibt. Es ist ein deutschland- und sogar weltweiter Trend, wie der Nabu erklärt: 1988 gab es nicht einmal mehr 3000 Brutpaare in ganz Deutschland. Seitdem hat sich der Bestand gewaltig erholt. 2023 waren es mehr als 12.000 Paare.

Die Störche in Schönau bei Inchenhofen bei der Gefiederpflege. Mit Fett aus der Bürzeldrüse können sie bei Regen und Kälte überleben. Foto: Gerhard Mayer

Lange brüteten die meisten in den ostdeutschen Bundesländern, doch inzwischen leben zwei Drittel in den Alt-Bundesländern. Ursache für die Verschiebung dürften laut Nabu Änderungen im Zugverhalten der Weststörche sein. Diese ziehen heute kaum mehr nach Afrika, sondern verbringen den Winter auf der Iberischen Halbinsel. Für die kürzere Zugstrecke müssen sie weniger Kraft aufwenden, die Gefahren und Verluste sind geringer als auf der Langstrecke der Oststörche, die teils bis nach Südafrika führt. Auch die weltweite Situation hat sich verbessert. Zählungen ergaben, dass das Vorkommen von 136.000 (1984) auf 330.000 Brutpaare (2024) angestiegen ist. In Westeuropa haben bessere Überwinterungsbedingungen in Westafrika zu dieser Bestandserholung geführt. Für die Oststörche nimmt man an, dass eine weniger intensive Landwirtschaft als Folge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs der osteuropäischen Staaten zu verbesserten Lebensbedingungen führte.