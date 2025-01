Vortrag im Krankenhaus in Friedberg zu darmgesunder Ernährung

Am Mittwoch, 22. Januar, hält Lisa Blochum, staatlich geprüfte Diätassistentin der Kliniken an der Paar, einen Vortrag zum Thema „Essen und Gesundheit: Darmgesunde Ernährung und ihr positiver Effekt auf die Genesung“. Die Veranstaltung findet im Personalwohnheim des Krankenhauses Friedberg statt. Der Vortrag ist Teil der gemeinsamen medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule (vhs) des Landkreises Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie des Fördervereins Krankenhaus Friedberg e.V.

„Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und hat besonders bei Erkrankungen oft einen positiven Einfluss auf die Genesung“, sagt Blochum, die auch Fachkraft für enterale, gastroenterologische und onkologische Ernährungstherapie ist. Alle ihre Qualifikationen hat sie beim Verband der Diätassistenten (VDD) erworben.

Für den Vortrag im Krankenhaus in Friedberg ist eine Anmeldung erforderlich

Mit ihrem Wissen zum Thema Ernährung und Gesundheit wird sie bei ihrem Vortrag darüber informieren, wie jeder selbst seine Genesung unterstützen und zu einer langfristigen Verbesserung durch seine Ernährung beitragen kann. „Die Erkenntnisse über den Einfluss einer für die Darmgesundheit passenden Ernährung haben sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt“, erklärt Blochum. „Mir ist es darum wichtig, das wissenschaftlich fundierte Wissen aus speziell für den Patienten wichtigen Bereichen weiterzugeben, um auch mit immer wiederkehrenden Ernährungsmythen aufzuräumen.“

Icon Vergrößern Lisa Blochum ist staatlich geprüfte Diätassistentin der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken an der Paar Icon Schließen Schließen Lisa Blochum ist staatlich geprüfte Diätassistentin der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken an der Paar

Der Vortrag findet von 19 bis circa 20.30 Uhr im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Straße 4, statt. Der Eintritt kostet drei Euro, für Mitglieder des Fördervereins ist er frei. Da die Plätze beschränkt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 08251 87 37-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de. (AZ)