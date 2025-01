Tanzen und Feiern für den guten Zweck beim Ball der Margerite

In Friedberg verbindet man im Fasching das Angenehme mit dem Nützlichen: Der beliebte Ball der Margerite ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Aichach-Friedberg. In diesem Jahr findet er bereits zum 51. Mal statt, und zwar am Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, in der Max-Kreitmayr-Halle (Stadthalle Friedberg).

Die Gäste dürfen sich auf mitreißende Tanzmusik der Joe-Williams-Band freuen, die in diesem Jahr zum ersten Mal beim Margeritenball auftreten wird. Sie ist unter anderem die feste Begleitband der weltbekannten Weather Girls ist. In den drei Jahren zuvor war die Klaus Hörmann Band zu Gast in Friedberg.

Vorverkauf für den Margeritenball ist bereits gestartet

Die „Faschingsgarde Olching e.V.“ kommt mit Prinzenpaar Maria I. und Alexander I., Hofstaat und Garde, und ihre Tanzgruppe „Spirit of Motion“ präsentiert die aktuelle Show unter dem Motto „Hercules“. Ein weiteres Highlight ist die Showtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Mering „Lach Moro“. Die Bewirtung wird wieder vom Gasthaus Goldener Stern der Familie Fuß aus Rohrbach übernommen.

Der Reinerlös des Balles kommt dem BRK und somit hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Wittelsbacher Land zugute. Der Vorverkauf läuft bereits. Die Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes Friedberg, Hans-Böller-Straße 4, per Telefon unter 0821 -260760 oder per Mail an info@kvaichach-friedberg.brk.de. Eine Abendkasse wird es dagegen nicht geben. Die Karten kosten zwischen 43 und 53 Euro. (AZ)