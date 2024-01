Friedberg

28.01.2024

50 Jahre Margeritenball für einen guten Zweck in Friedberg

Plus Über 450 Gäste feiern am Samstag eine rauschende Ballnacht in Friedberg. Ein Wermutstropfen war aber mit dabei.

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Die treuen Ballgäste Brigitte und Andreas Funk aus Friedberg sind regelmäßig auf dem Margeritenball und waren dieses Mal besonders begeistert. "Es war ein schöner Abend, vor allem auch die Shows der Faschingsgesellschaften Laudonia und Lach Moro haben viel Abwechslung gebracht", sagten sie. Das Menü vom Goldenen Stern sei perfekt. "Auch die Musik der Klaus Hörmann Band mögen wir. Sänger John hat die Leute so richtig in gute Stimmung gebracht.“ Brigitte Funk bedauert aber, dass Martina Vogel nun aufhört. „Vielleicht lässt sie sich ja überreden und organisiert es noch einmal“, hofft die begeisterte Tänzerin.

51 Bilder Beste Faschings-Unterhaltung beim Ball der Margerite in Friedberg Foto: Sabine Roth

Denn seit 20 Jahren organisiert Martina Vogel beim Roten Kreuz den Margeritenball und sorgt mit viel Fingerspitzengefühl dafür, dass die Gäste rundum zufrieden sind. Doch zum nächsten Ball will sie diese Aufgabe abgeben. Sie dankte ihrem Chef Robert Erdin und ihrem Mann Jürgen, die sie beide seit 20 Jahren mit ihrer Nervosität bei der Organisation des Balls ertragen mussten, sie aber immer mental unterstützt haben. So mussten sie die Situation mit dem Reinfall in Sachen Catering ertragen, bis sich Stefan Fuß vom Goldenen Stern in Rohrbach gefunden hat und diese Aufgabe seit letztem Jahr bravourös mit seinem 30-köpfigen Team meistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen