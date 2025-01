Warum dieser Friedberger Werbung für die Bundestagswahl macht

Rund ein Monat ist es noch bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. Längst versuchen Politiker und Wahlhelferinnen, Bürgerinnen und Bürger von sich und ihrer Partei zu überzeugen. Auch der Friedberger Wolfram Grzabka will in den Wochen bis zur Wahl möglichst viele Menschen mobilisieren – allerdings nicht für sich oder eine Partei. Dem 69-Jährigen geht es darum, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger wählen gehen.

