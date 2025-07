Weihbischof Losinger feiert in seiner „Heimat“ sein 25. Bischofsjubiläum

Fast könnte man meinen, der Juli sei ein ganz besonderer Monat für Weihbischof Anton Losinger: In dem Sommermonat kam er 1957 im Friedberger Krankenhaus zur Welt, 1983 wurde der Friedberger am vorletzten Sonntag im Juli zum Priester geweiht und am 16. Juli 2000 wurde er im Mariendom in Augsburg zum Titularbischof von Vazi-Sarra und Weihbischof in Augsburg geweiht.

Dabei wollte er zuerst etwas anderes werden: Zuerst verschlug ihn der Weg ins 70 Kilometer entfernte Dillingen in das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. Das Friedberger Gymnasium gab es damals noch nicht. Er sei „Weltmeister im Heimweh“ gewesen, so der Weihbischof. „Student“, wie es ein Lehrer in Dillingen als Ziel im Jahr 1968 ausgedrückt hatte, wollte er angesichts der Studentenbewegung als kleiner Bub erst einmal gar nicht werden. Nach dem Gymnasium stand Medizin im Raum – angesichts eines Praktikums im Friedberger Krankenhaus durchaus denkbar – oder auch Maschinenbau, ein Bereich, in dem Vater und Bruder tätig waren.

Anton Losinger hat zwei Doktortitel: in Theologie und Volkswirtschaftslehre

Doch der Eintritt in das Priesterseminar folgte, später die Priesterweihe. Im Jahr 1988 promovierter er in Theologie. Als der damalige Bischof Josef Stimpfle dem jungen Priester sagte, er brauche jemanden, der sich im Bereich Sozialethik gut auskenne, folgte auf diese Bitte hin ein Studium der Volkswirtschaftslehre und 1993 die erneute Promotion, sodass Losinger einen doppelten Doktortitel trägt. Eine Gastprofessur an der School of Philosophy der Catholic University of America/Washington D.C. folgte. Das hätte er sich grundsätzlich auch sehr gut vorstellen können – an einer Universität zu dozieren – aber sein Weg war ein anderer. Denn 2000 wurde er in Irsee, wo er unter anderem zu der Zeit als Pfarrer wirkte, vom Nuntius, also dem diplomatischen Vertreter des Papstes, angerufen und nach Bonn eingeladen. Dort erhielt er die freudige Nachricht, dass der damalige Papst Johannes Paul II. ihn zum Weihbischof von Augsburg ernannt habe. Dieser Moment ist inzwischen 25 Jahre her.

Rückblickend auf sein Bischofsjubiläum ist Losinger dankbar, wissenschaftlich tätig sein zu dürfen. Als Mitglied im Senat der Max-Planck-Gesellschaft sei er insbesondere für den Austausch mit zahlreichen Nobelpreisträgern dankbar. Auch seine Erfahrungen im Deutschen Ethikrat seien sehr gewinnbringend gewesen. Der Weihbischof ist derzeit Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Als Mitglied des Advisory Board TUM Institute for Ethics in Artificial Intelligence (IEAI) der Technischen Universität München hält er viele Vorträge zum Thema Künstliche Intelligenz. Ganz wichtig sei ihm der Kontakt zu jungen Menschen, den er beispielsweise durch die Firmspendungen habe. Mit viel Herzblut und Freude habe er das Referat „Schule und Bildung“ in der Diözese Augsburg geleitet.

Sein 25. Bischofsjubiläum feiert Losinger in seiner Heimat

Derzeit ist Losinger unter anderem im St. Ulrichswerk tätig. Hier geht es um den sozialen Wohnungsbau und um Sanierungen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch zu betrachten seien. Verweisend auf „Laudato si“ von Papst Franziskus sieht der Weihbischof die ökologische Frage immer auch als eine soziale Frage. Ganz besonders liegt ihm die Problematik und das Themenfeld der Künstlichen Intelligenz am Herzen. Es gehe immer mehr um die zentrale ethische Frage: Was ist wahr, was ist falsch. Losinger zitiert in diesem Zusammenhang Albert Einstein: „Die Menschheit lebt heute technisch im Atomzeitalter, aber ethisch in der Steinzeit.“

Eine ganz besondere Verbindung hat er ins Wittelsbacher Land. Der Weihbischof beschreibt es prägnant: „Das ist meine Heimat.“ Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er sein 25-jähriges Bischofsjubiläum dort, genauer in seinem Heimatdorf Bachern beziehungsweise Rohrbach, feiern wird, im Rahmen des jährlichen Dankgottesdienstes, zu dem sich Hans Fischer, Thomas Gerstlacher, Losinger und eigentlich auch Toni Kellerer, der dieses Jahr gesundheitlich verhindert ist, gemeinsam treffen. Dem Weihbischof ist es dabei sehr wichtig, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, zu sprechen und die Zuneigung und Dankbarkeit zu zeigen und zu spüren. Die Messe wird von Willibald Guggenmos, ehemaliger Domorganist an der Kathedrale in St. Gallen musikalisch gestaltet. Kein Wunder, kam er doch in derselben Juliwoche im Krankenhaus Friedberg zur Welt wie Losinger.

Dankgottesdienst und Bischofsjubiläum Der Gottesdienst findet am Mittwoch, 16. Juli, um 19 Uhr in Bachern statt. Anschließend gibt es auch kulinarisch etwas zu bieten vom „Goldenen Stern“ in Rohrbach.