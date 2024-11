Alle Weihnachtsmärkte 2024 im Landkreis Aichach-Friedberg in der Übersicht

Dasing:

Es warten eine Vielzahl an Attraktionen sowie Schmankerl mit einem Angebot von alkoholfreien oder hochprozentigen Heiß-und Kaltgetränken auf die Besucher des Dasinger Advents. Dieser ist am zweiten sowie dritten Advent, also 8. und 15. Dezember,l geöffnet und findet im Gemeindegarten statt. Die Vereine sind mitzehn Hütten vertreten. Besondere Programmpunkte sind der Nikolausbesuch am 8. sowie der Märchenerzähler am 15. Dezember. Der Erlös des Markts wird für einen guten Zweck gespendet (geöffnet ab 17 Uhr).