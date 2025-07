Drohen auch in Seen der Region Wels-Attacken?

Von Internet-Memes bis zu echten Sorgen: Die jüngsten Berichte über Wels-Angriffe auf Badegäste im Brombachsee sorgen nicht nur online für Aufsehen. Dort hatte ein etwa zwei Meter langer Fisch fünf Badegäste verletzt, woraufhin ein Polizist das Tier erschoss. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg fragen sich nun Badegäste: Wie verbreitet sind Welse in den heimischen Seen – und könnte so etwas auch hier passieren?

Die kurze Antwort: Ja, Welse kommen in einigen Gewässern in Aichach-Friedberg vor. Herbert Lipp, Vorsitzender des Fischereivereins Friedberg, bestätigt einen nennenswerten Bestand im Afrasee 2 in Friedberg. Auch im Afrasee 1 sowie im Friedberger See wurden einzelne Exemplare gefangen. In anderen Gewässern innerhalb des Landkreises, die vom Fischereiverein Augsburg betreut werden – darunter unter anderem die Lechstaustufe 23 - sind Welse ebenfalls heimisch.

Welse breiten sich aus – auch in Aichach-Friedberg

Und ihre Zahl wächst. Dr. Oliver Born, Fischereifachberater des Bezirks Schwaben, nennt die Lechstaustufe 23 als Beispiel: „Früher war der Lech mit seinem kalten Wasser aus dem Lechquellengebirge für Welse kaum geeignet. Doch durch den Klimawandel können die Wassertemperaturen heute über 25 Grad erreichen.“ Das begünstigt laut Born nicht nur das Wachstum, sondern auch die Fortpflanzung der Tiere – mit spürbaren Folgen für die Bestände.

Das merken auch Angler. Günter Leibig, Vorsitzender des Fischereivereins Augsburg, berichtet: „Wir fangen seit rund zehn Jahren regelmäßig Welse.“ Allein im vergangenen Jahr seien über 50 Tiere aus den Vereinsgewässern gezogen worden. In Friedberg liegt die Zahl deutlich niedriger – laut Lipp im einstelligen Bereich.

Welse in Aichach-Friedberg: Groß, aber für Badegäste meist harmlos

Trotzdem sind Angriffe auf Menschen extrem selten. Keiner der befragten Fischereivereine konnte von ähnlichen Vorfällen berichten. Der Fall im Brombachsee sei, so Born, „ein seltsames und dummes Zusammenspiel von Umständen“. Er ereignete sich zur Laichzeit des Welses – einer Phase, in der die Tiere ihre Nester bevorzugt im flachen Uferbereich anlegen, also dort, wo auch Menschen baden. Das Tier habe die Badegäste vermutlich als Bedrohung für seine Brut wahrgenommen. Von einem „Biss“ zu sprechen, sei allerdings irreführend. „Der Wels besitzt keine großen oder scharfen Zähne“, erklärt Born. Auch die Größe des Tiers im Brombachsee sei eine Ausnahme. „Die meisten Welse, die unsere Mitglieder fangen, sind zwischen 80 und 140 Zentimeter lang“, berichtet Leibig. Zwar wurden sie gelegentlich beim Jagen kleiner Wasservögel beobachtet, als ernsthafte Gefahr für Menschen gelten sie aber nicht.

Welse sind für Badegäste meist ungefährlich, doch ihr Wachstum gefährdet andere Fischarten. Foto: Tauchbasis Ilsesee/Olaf Hädicke (Symbolbild)

Harmlos sind sie deshalb noch lange nicht. Unter Fischern und Ökologen gilt der Wels als zunehmend problematisch. Als anpassungsfähiger Räuber bedroht er die Artenvielfalt in den Gewässern. „Der Wels ist ein Wenigfresser und extrem widerstandsfähig“, erklärt Leibig. Dennoch wird in der Region bislang nur vereinzelt gezielt auf Wels gefischt. Laut Lipp ist es für einzelne Angler schwer, entsprechende Fangaktionen zu organisieren. Der Fischereiverein Friedberg orientiert sich jedoch an den Vorgaben des Bayerischen Fischereiverbands: Für Welse gelten weder Schonzeiten noch ein Schonmaß.

Mittlerweile greifen auch die Behörden ein. Wie Dr. Born bestätigt, ist es in ganz Bayern inzwischen verboten, Welse zu besetzen oder wieder in die Gewässer zurückzusetzen. Angesichts der jüngsten Hitzewelle rechnet Born dennoch mit einem weiteren Wachstumsschub der Population.

Welsangriff am Brombachsee war die Ausnahme – in Aichach-Friedberg droht keine Gefahr

Und dennoch: Dass Badegäste im Landkreis Aichach-Friedberg von einem Riesenwels angegriffen werden, bleibt extrem unwahrscheinlich. Darüber sind sich sowohl Dr. Born als auch alle Fischereivereine einig: Der Fall am Brombachsee ist die absolute Ausnahme. Sonnenbrand, Gewitter oder verlorene Flip-Flops sind also weitaus realistischere Sorgen für einen Badetag an den Seen im Wittelsbacher Land – ein Raubfischangriff gehört nicht dazu.