Wittelsbacher Schloss war Ausgangsort für Deportationen

Letztmals im Jahr 1756 – also noch vor rund 270 Jahren – gab es zwischen der Freien Reichsstadt Augsburg und der Dogenstadt Venedig auch Geschäfte abzuwickeln, die ziemlich anrüchig waren. Die beiden handelten nämlich recht ungeniert mit Menschen: Durch die Augsburger Stadtjustiz wurden Straftäter zu lebenslangem oder zeitlich begrenztem Ruderdienst auf den venezianischen Kriegsgaleeren verurteilt. Die Lagunenstadt füllte dafür reichlich die oft leere Kasse im reichsstädtischen Rathaus. Aber die Verurteilung „ad galeras“ bedeutete für die Delinquenten nicht nur die Hölle auf dem mittelländischen Meer.

Rund 70 Prozent dieser Ruderer kamen – so beurteilen es Historiker – durch Krankheit, Erschöpfung oder durch den Untergang der Galeeren zu Tode. Für die Deportation der Straftäter zur Seerepublik am oberen Adriabogen diente das Stadtschloss der Wittelsbacher in der Grenzfeste Friedberg als Ausgangsort. Dorthin verbrachten auch die Kurbayern sowie die ehrwürdigsten Städte München und Nürnberg – die sich solch gute Geschäfte ebenfalls nicht entgehen ließen – die Verurteilten.

Auch Ehebrecher wurden durch die Augsburger Stadtjustiz verurteilt

Unter den zum venezianischen Galeerendienst verurteilten Menschen gab es nicht nur Mörder und Totschläger, denen diese Tortur gnadenhalber und letzthin zum Füllen der Stadtkasse auferlegt wurde. Auch Ehebrecher, Gotteslästerer, Vaganten und Bettler zählten dazu. Bekannt ist etwa die Verurteilung von sieben Dieben durch die Augsburger Stadtjustiz in den Jahren 1566 und 1571. Den Bösen wurde die „Permanenz der Übeltaten“ zum Verhängnis.

Der emeritierte Augsburger Rechtsprofessor Hans Schlosser analysiert in einer Fachpublikation, dass es Außenseiter oder durch Kriege und Wirtschaftskrisen entwurzelte Menschen waren, die den schlimmen Weg nach Venedig antreten mussten. Höchst banale Gründe waren es dann, die ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dazu führten, dass die Verurteilungen „zur Meerfahrt auf der Galeere“ aufgegeben wurden: Die Kriegsgaleeren Venedigs und anderer Seemächte wurden durch kanonenbestückte Segelschiffe abgelöst. Und die Straftäter aus Augsburg und anderswo hatten ihre Schuldigkeit getan.