Kult-Festival: Bunte Vielfalt und beste Laune bei Reggae in Wulf

Plus Mit rund 1200 verkauften Tickets fällt die erste Neuauflage des Kult-Festivals Reggae in Wulf nach der Corona-Pause etwas kleiner aus. Doch der guten Stimmung tut das keinen Abbruch.

Das Kult-Festival Reggae in Wulf ist vorbei. Mit rund 1200 verkauften Tickets war die Veranstaltung deutlich kleiner als die Male zuvor, trotzdem war einiges geboten. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause stellten die Organisatoren erneut ein außergewöhnliches Festival auf dem Gelände des SV Wulfertshausen auf die Beine.