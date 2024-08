Zwei Tage Open Air am Burgstall in Kissing

Vor sechs Monaten feierte die Blaskapelle „Die Kissinger“ ihr 100-jähriges Bestehen in der Paartalhalle mit 500 Gästen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, Augsburg, München und Eschenlohe. Es war ein überragender Festabend, der der Kapelle und den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nicht alle konnten dieses Konzert miterleben und erkundigten sich, ob es eine Möglichkeit gäbe, den Schlagerabend zu wiederholen. Vorsitzender Herbert Failer möchte den zweiten Tag des Open Airs am Burgstall dazu nutzen. Den Auftakt macht die Band Zua Blos’n mit acht Musikern und zwei Musikerinnen aus dem südlichen Landkreis Aichach-Friedberg.

Romantisches Ambiente unterhalb der Kissinger Burgstallkapelle

Seit Jahrzehnten feiert der „60er Fanclub Kissing“ sein beliebtes Sommerfest auf dem Burgstall im August. Auch dieses Jahr soll es eine Wiederholung geben und die Vereinsmitglieder hoffen, dass sich ihnen der Wettergott gnädig erweist und ihnen Sonnenschein für das Gelingen des zweitägigen Festes beschert. Es findet im romantischen Ambiente des Obstgartens unterhalb der Burgstallkapelle statt.

Am 10. August beginnt das Gartenfest um 19 Uhr. Es wird gegrillte bayerische Spezialitäten wie Steaks, Hähnchen, Bratwürstl mit Pommes, Salaten, Bier und alkoholfreien Getränken geben. Auch ein Barbetrieb ist geplant. Für Unterhaltung sorgt die Band „Zua Blos’n“, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Es sind zehn engagierte Musiker und Musikerinnen aus Mering, Kissing, Merching und Umgebung, die alpenländische Volksmusik, Tanzmusik, aber auch moderne Stücke im Repertoire haben. „Herz auf – hearts zua!“ haben sie sich als Slogan gegeben und wollen bei jedem Auftritt für mächtig Stimmung sorgen. Besonders stolz sind sie, dass sie sogar schon einmal im Hofbräuhaus auftreten durften.

Anmeldung für das Kissinger Tauziehen

Am 11. August beginnt das Fest um 17 Uhr mit einem Tauziehen der Kissinger Vereine. Hierfür ist eine Anmeldung bei Christian Lechner unter der Telefonnummer 0152/22619776 erforderlich. Es soll der stärkste Verein ermittelt werden. Im letzten Jahr holten sich die Ministranten die Meisterschaft. Ab 19 Uhr möchte die Blaskapelle „Die Kissinger“ Schlager vom Jubiläumskonzert am 24. Januar, aber auch neu einstudierte zum Besten geben. Der Kapelle gehören nicht nur Musiker und Musikerinnen aus Kissing an, es spielen auch aus Mering und Umgebung welche mit. „Es werden bekannte schmissige Hits von Udo Jürgens, von ABBA, James Last, den Beatles und italienische Lieder sein“, sagt Herbert Failer. „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“ sind Schlager, mit denen der österreichische Sänger Udo Jürgens weltbekannt wurde. Der bereits verstorbene James Last war der größte deutsche Bandleader aller Zeiten mit über 200 goldenen Schallplatten. Die schwedische Popgruppe ABBA hat viele Nummer-eins-Hits herausgebracht, von denen „Die Kissinger“ ein Medley arrangiert haben. Als Sänger und Sängerin treten erneut Jutta Breidbach und Markus Röhm als Solisten und im Duett auf. Beide gehören auch der Blaskapelle an. Friedl Michelitsch dirigiert die Blaskapelle „Die Kissinger“ seit 2019 mit großem Engagement. Er selbst wird sich als Gondoliere anziehen und italienische Welthits für das Publikum unter Begleitung seiner Blaskapelle singen. Für den Herbst ist ein Filmabend geplant, an dem der vom Festabend gedrehte Film gezeigt wird. Ein Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben, sagt Herbert Failer.