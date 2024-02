Die Musikkapelle Kissing wird 100 Jahre alt - und gibt zum Jubiläum ein Konzert

Elf Musiker schlossen sich im Jahr 1924 für ihr Hobby zusammen. Zum Jubiläum findet in der Kissinger Paartalhalle ein Abend mit Schlagern und Oldies statt.

Die Musikkapelle Kissing ist bekannt durch ihr blaues Logo „Die Kissinger“. Die Musiker spielen jedoch nicht nur bei Veranstaltungen in Kissing wie dem Pfarrfest, dem Starkbierfest oder dem Altortfest. Im Jahr 2023 traten sie in Schrobenhausen bei der Krönung der Spargelkönigin, beim Aichacher Volksfest und beim Fest des katholischen Burschenvereins in Merching auf. Oft werden sie auch von Firmen für einen Auftritt gebucht. Bald feiert die Musikkapelle Kissing ihr 100-jähriges Bestehen.

Seit 1978 sind die Kissinger ein eingetragener Verein

Begonnen haben elf Musiker, die sich im Jahr 1924 zusammenschlossen, um ihr Hobby gemeinsam auszuüben. Es waren Josef und Anton Ebner, Franz Scheibenbogen, Gustav und Anton Decker, Ludwig Diepold, August Dürrhammer, Georg Deininger, Georg Baur, Andreas Riegling und der Kapellmeister Hans Vötter. Eine einheitliche Kleidung mit Trachtenjacke und Trachtenhut bekamen sie aber erst 1956. Als Verein sind die Kissinger seit 1978 eingetragen.

Elf Männer gründeten im Jahr 1924 die Musikkapelle Kissing. Foto: Archiv Musikkapelle Kissing

Inzwischen liegt die Mitgliederzahl der Musikkapelle Kissing bei 180, wovon jedoch nur 26 aktiv sind, wie Vereinsvorsitzender Herbert Failer weiß. Am 29. Oktober 2022 gaben „Die Kissinger“ nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie ihr erstes größeres Konzert unter dem Motto „Ein böhmischer Abend“ in der Paartalhalle. Passend zu den Walzern, Polkas und modernen Stücken servierten sie in der Pause Getränke und Speisen aus Böhmen. Von den erhaltenen Spenden wurde die Hälfte für die Innenrenovierung der Peterskirche zur Verfügung gestellt. Da die Vorbereitung auf das zweistündige Konzert fast ein Jahr dauerte, fand bereits im Frühjahr 2022 ein öffentlicher Auftritt auf dem Rathausplatz in Kissing statt.

Die Kissinger wollen die Jugendarbeit des Musikvereins intensivieren

Erst ab September 2022 konnten „Die Kissinger“ den Probebetrieb wie vor der Coronapandemie wieder in der alten Schule aufnehmen. Sie proben dort jeden Montag von 20 bis 22 Uhr und freuen sich über neue Musiker, die sich ihnen anschließen möchten. Seit 2019 dirigiert Friedl Michelitsch die Blaskapelle. Er möchte die Qualität der Blasmusik verbessern und die Jugendarbeit intensivieren. Motivierte Schüler aus der Musikschmiede Kissing können bei Interesse sofort in die Blaskapelle einsteigen.

Das etwa zweistündige Jubiläumskonzert am 24. Februar ab 19 Uhr im Erlebachsaal der Paartalhalle steht unter dem Motto „Schlager und Oldies aus dem letzten Jahrhundert“. „Wir spielen Lieder von bekannten Interpreten aus Schweden, England, Italien und Deutschland“, schmunzelt der Vereinsvorsitzende Herbert Failer. Mehr verrät er noch nicht, denn die Besucher und Besucherinnen sollen sich überraschen lassen. Es sei ein ansprechendes Repertoire für jedes Alter und auch Gesang sei mit dabei, so Failer. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Fortsetzung der musikalischen Arbeit werden am Ausgang gerne entgegengenommen. Das Publikum soll auch gemeinsam mit den Musikern vor dem Konzert und in der Pause den 100. Geburtstag feiern. Dazu werden die Mitglieder einen kleinen Imbiss und Getränke vorbereiten. Der Einlass ist deshalb bereits ab 18.30 Uhr geöffnet und der Beginn des Konzerts kann sich ein wenig verzögern.