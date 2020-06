Corona-Tests, Mehrwertsteuer, Rente: Das ändert sich im Juli

Corona-Tests: Künftig sind in Bayern Tests in größerem Umfang auch bei Personen möglich, die keine Symptome des Coronavirus haben. Bezahlt werden die Tests von den gesetzlichen Krankenkassen. Auch umfassende Tests in Pflegeheimen, Schulen oder Kindertagesstätten sind nun möglich. Alle Personen in diesen Einrichtungen können getestet werden, wenn dort ein Covid-19-Fall aufgetreten ist. In Pflegeheimen und -diensten können auch unabhängig von aufgetretenen Fällen Tests durchgeführt werden. Die Verordnung tritt rückwirkend zum 14. Mai in Kraft.