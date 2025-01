So klappt es mit dem selbst gebauten Hochbeet

Viele haben gar keinen Platz mehr für große Gemüsegärten. Umso wichtiger für die tägliche Vitamin- und Aromaversorgung ist ein kleines Kräuterbeet direkt am Sitzplatz auf Balkon oder Terrasse – gern auch mehrere. Nun sind robuste und zugleich ansehnliche Hochbeet-Modelle durchaus teuer zu haben. Daher folgt hier ein preiswerter Vorschlag:

Kernstück bilden Mörtelwannen wie sie in jedem Baumarkt zu finden sind. Gut geeignet sind solche mit einem Fassungsvermögen von 90 Liter, sie sind je nach Hersteller ca. 79 cm lang, 46 cm breit und gut 30 cm hoch. Als erstes müssen sie jedoch reichlich Abzugslöcher bekommen. Dazu bohrt man in den Boden alle 10 cm ein gut 5 mm großes Loch. Wer die Löcher ringsum an den Seitenwänden anbringt, etwa 5 cm über dem Boden, schafft unter den Abzugslöchern ein Wasserreservoir.

Bastler fertigen ein Haltegestell

Nun füllt man die unteren 7 cm mit grobem Schotter, belegt diesen in mehreren Lagen mit Zeitungspapier und füllt dann Blumenerde nach, bis etwa 2 cm unter den oberen Rand. Jetzt ist das Beet pflanz- und säfertig.

Geschickte Holzbastler stellen diese oder auch mehrere Wannen in ein passgenaues Haltegestell. Einfacher ist es, sie einfach auf einen Stuhl oder Hocker zu stellen. Praktisch kann es sein, wenn das Untergestell, zum Beispiel ein alter Servierwagen, fahrbar ist. Man legt zwei Holzleisten dazwischen, damit das Untergestell nicht in Dauernässe zu stehen kommt. Wem die Plastikkisten nicht gefallen, umbaut sie mit Schilfmatten oder mit einem Jutegewebe.

Erdbeeren noch in diesem Jahr

Schon ab März lassen sich Palerbsen oder Gartenkresse im neuen „Hochbeet“ aussäen. Erbsen empfehle ich für alle Familien, weil sie absoluter Liebling zum Naschen direkt am Beet gehören. Kresse ergibt wunderbare Kräuterbrote bereits nach wenigen Wochen. Zugleich kann man Petersilie und Schnittlauch sowie auch die ersten Salate setzen – am pflegeleichtesten sind Eichblattsalate.

Erdbeeren sind die Lieblinge unter den Früchten. Sie müssen normalerweise schon im Vorjahr gesetzt werden. Wer im April im Internet eine 10er Packung Frigo-Erdbeerpflanzen bestellt, darf noch heuer eine reichliche Ernte erwarten. Es handelt sich um kalt eingelagerte Wurzelstöcke vorjähriger Pflanzen, die direkt aus dem winterlichen Kälteschlaf kommen und nach dem Auspflanzen sofort loslegen. Sie brauchen, auch wenn die kleine Knospe zunächst nicht viel hermacht, mindestens einen Pflanzplatz von 30 x 30 cm, also nicht zu dicht setzen.

Zur Person: Marianne Scheu-Helgert ist gelernte Gärtnerin. Sie leitete bis zu ihrem Ruhestand die Bayerische Gartenakademie.