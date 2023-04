Hundeerziehung

Wie Sie Aggression und Angst bei Hunden in den Griff bekommen

Plus Verhalten sich Hunde auffällig ängstlich oder gar aggressiv, kann dies ein Zeichen einer Verhaltensstörung sein. Eine Verhaltensbiologin erklärt, was hilft.

Bellen, an der Leine ziehen oder Jagen zählen zu den ganz normalen Verhaltensweisen, auch wenn sie dem Menschen oft nicht gefallen. Kann der Besitzer mit dem gezeigten Verhalten leben, so muss nicht unbedingt gehandelt werden. Vorausgesetzt, der Hund leidet nicht darunter. Zeigt ein Hund aber Angst vor Geräuschen oder der Umwelt allgemein, leidet er unter extremer Trennungsangst oder zeigt er sich aggressiv gegenüber Menschen und gefährdet er sich selbst, so ist meist eine Verhaltenstherapie erforderlich. "Grundsätzlich steht der Mensch in der Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass es dem Hund so gut wie möglich geht. Vor allem bei ängstlichen Hunden sollte man deshalb frühzeitig handeln, denn Angst kann sich wie ein Buschfeuer auf alle Geräusche oder Gegenstände ausbreiten, wenn man dem nicht entgegenwirkt und dem Hund hilft", so die diplomierte Verhaltensbiologin, Mira Klatt, aus Langweid.

So lassen sich Verhaltensstörungen bei Hunden erkennen

"Manche Verhaltensstörungen sind sehr offensichtlich. Man erkennt sie beispielsweise daran, dass Hunde imaginäre Fliegen fangen, ihren Schwanz über Minuten jagen, sich wund lecken oder sich gar die Zehen abnagen", erklärt Klatt. Auch aggressives Verhalten, das sich durch plötzliches Angreifen ohne vorhergegangenes Drohverhalten zeigt, zählt dazu. Hier stünde es außer Frage, dass das Tier Hilfe braucht.

