Nutella-Eis ohne Nutella: Verbraucherzentrale kritisiert Irreführung

Nutella-Fans dürften es lange erwartet haben: das Nutella-Eis. Das neueste Produkt des italienischen Süßwarenkonzerns Ferrero ist pünktlich zur heißen Jahreszeit in den Tiefkühlschränken der Supermärkte zu finden. Die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) hat das Eis genauer unter die Lupe genommen - und fällt ein wenig schmeichelhaftes Urteil.

Der wichtigste Kritikpunkt: Es liegt nahe, „dass im Eis kein echtes Nutella drin ist“, wie die VZHH in einem neuen Bericht ausführt. Wie die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer darauf kommen? Auf der Zutatenliste befinde sich kein Palmöl - stattdessen Kokosnuss- und Sonnenblumenöl. Im Original sei dieses aber enthalten.

Nutella-Eis: Verbraucherzentrale übt scharfe Kritik

„Wie kann das sein?“, fragen die Tester, wenn der Konzern doch auf seiner Internetseite darauf hinweise, wie wichtig Palmöl für Nutella sei (Dort heißt es: „Das Palmöl in nutella ist geruchlos und geschmacksneutral. Damit sorgt es nicht nur für die besondere Cremigkeit und Streichfähigkeit, sondern verstärkt das Aroma aller anderen Zutaten in nutella“).

So wie das Eis beworben werde, „erwarten die Verbraucherinnen und Verbraucher aus unserer Sicht echtes Nutella, sonst liegt eine Irreführung vor“, kritisiert die VZHH. Auf der Internetseite des Konzerns wird das Eis etwa mit den Worten beworben: „Mach dich bereit für den cremigen Geschmack von nutella Eis im Becher: Tauche mit deinem Löffel ein in die erste nutella Schicht und genieße locker geschlagenes Haselnusseis durchzogen mit leckeren nutella Swirls.“

Kritik: Nutella-Eis ohne Nutella, dafür zu viel Luft, Fett und Zucker

Und auch die weiteren Kritikpunkte haben es in sich. So ist zwar bekannt, dass Eis viel Zucker und Fett enthält - hier sei es aber besonders viel: 29 Gramm Zucker und 23 Gramm Fett auf 100 Gramm des Eises. „Diese hohen Gehalte findet man praktisch nicht bei vergleichbaren Eissorten“, heißt es in dem Bericht. Der Haselnussgehalt sei dagegen zu gering.

Zudem kritisiert die VZHH, dass viele Zusatzstoffe in dem Nutella-Eis steckten, um dem Produkt möglichst viel Lufteinschlag zu geben und ein größeres Volumen zu erreichen - um dagegen weniger „wertgebende Zutaten“ nutzen zu müssen. Statt den versprochenen 470 Milliliter Eis, bekämen Verbraucherinnen und Verbraucher nur 230 Gramm Eis. Selbst vergleichbare hochpreisige Eissorten enthielten bei gleichem Volumen rund 400 Gramm Eis. Ebenso wird der Preis als zu hoch kritisiert.

Erst in diesem Jahr feierte Nutella seinen 60. Geburtstag. Neben dem Eis kündigte Ferrero auch eine vegane Variante des Aufstrichs an. Bereits in früheren Tests hatte es Kritikpunkte an Nutella gegeben. So schnitt die Nuss-Nougat-Creme bei Öko-Test im Jahr 2022 im Vergleich mit anderen Cremes schlecht ab und wurde mit dem Gesamturteil „ungenügend“ bewertet.