Mogelpackungen

18:02 Uhr

Viel Verpackung, wenig drin: Wie Lebensmittelfirmen heimlich Preise erhöhen

Viele Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Monaten gestiegen. Bei einigen Produkten gab es versteckte Preiserhöhungen.

Plus Viele Lebensmittelmarken setzen auf versteckte Preiserhöhungen bei ihren Produkten. Wie sie dabei vorgehen und was Kunden tun können, um sich vor Mogelpackungen zu schützen.

Lebensmittel sind teurer geworden. Das spüren viele Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Geldbeutel. Die meisten Preissteigerungen sind für die Menschen offensichtlich: etwa wenn dasselbe Produkt plötzlich mehr kostet als am Tag zuvor. Besonders perfide ist aber, wenn Lebensmittelfirmen Preise aufschlagen und versuchen, das möglichst zu verschleiern. Die Verbraucherzentrale Bayern bestätigt jetzt: Die Meldungen von sogenannten Mogelpackungen haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen.

Klar ist: Auch für die Lebensmittelindustrie sind die Kosten mit dem Ukraine-Krieg und der hohen Inflation gestiegen. Ob die Firmen versuchen, von der Krise zu profitieren, ist umstritten. Eine Studie kam jüngst zu dem Ergebnis, sie würden aus Profit-Gier die Preise nach oben treiben. Doch viele Expertinnen und Experten sind in ihrer Bewertung vorsichtiger.

