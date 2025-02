Krankheitserreger im Käse: 13 Käsesorten werden zurückgerufen

Die französische Käserei Jean Perrin ruft 13 Käsesorten zurück, weil darin unerwünschte Bakterien nachgewiesen wurden. Das vermeldet das Portal Lebensmittelwarnung. Die Bakterien können wenige Tage nach dem Verzehr zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Insbesondere bei Kindern besteht die Gefahr von Nierenkomplikationen.

Käse wird zurückgerufen: Meldung wurde mehrfach aktualisiert

Folgende Käsesorten sind betroffen:

Morbier Jean Perrin AOP

Morbier Tradition Emotion

Raclette-Teller Bünderfleisch

Raclette-Teller Rohmilch

Raclette-Teller N/Pf/Se

Assiette nature Morbier moutarde

Morbier AOP

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Sortiment Delta Fleisch Nr. 1

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau Saison

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Europa

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau AOC Delta Fleisch

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau Luxe

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Assortiment Service und 11 fromages

Rückruf: Einige Käsesorten von Jean Perrin sollten nicht verzehrt werden

Es sind mehrere Mindeshaltbarkeitsdaten und Verpackungseinheiten betroffen. Das Identitätskennzeichen lautet FR25.155.001UE.

Eine E.-coli-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Fast alle Bundesländer sind vom Rückruf betroffen

In folgenden Bundesländern wurde der Käse verkauft:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hamburg

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Saarland

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Verbraucher, die diese Produkte gekauft haben, werden gebeten, diese nicht zu verzehren und an das Einkaufsgeschäft zurückzubringen. Bereits am 30. Januar wurde erstmals ein Produktrückruf der Käserei Jean Perrin gemeldet. Die Liste an betroffenen Käsesorten wurde am 21. Februar und am 24. Februar um weitere Sorten und betroffene Bundesländer ergänzt.