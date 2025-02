Rückruf bei Rewe: Verzehr von Toast könnte Allergien auslösen

Rewe ruft eine bestimmte Sorte Toast zurück. Der Verzehr des Produkts könnte bei Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Allergie auslösen, wie der Hersteller zuvor mitteilte. Welche Sorte genau von dem Rückruf betroffen ist und was Kundinnen und Kunden tun können, die das Toastbrot gekauft haben, lesen Sie hier.

Toast-Rückruf bei Rewe: Allergen nicht gekennzeichnet

Wie der Handelskonzern Rewe auf seiner Webseite mitteilt, wird das Produkt „JA! American Sandwich 750g“ zurückgerufen. Auch die Seite Lebensmittelwarnung.de des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlichte die Meldung. Der Grund: Der Hersteller des Toastbrots, die Firma Glockenbrot Bäckerei“ aus Frankfurt am Main, hatte zuvor eine Mitteilung (externer Link) herausgegeben, dass eine Charge des Toasts Lupinenmehl enthalte, welches jedoch nicht auf der Verpackung gekennzeichnet worden war.

Nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe könnten Allergien auslösen, erklärt die Firma. „Liegt der Verdacht einer Allergie vor, sollten die entsprechenden Lebensmittel nicht verzehrt und ärztlicher Rat eingeholt werden“, heißt es weiter. Menschen, die weder Allergien noch Unverträglichkeiten hätten, könnten das betroffene Produkt auch weiterhin essen.

Dieses Toast ist vom Rückruf bei Rewe betroffen

Folgender Artikel ist von dem Rückruf bei Rewe betroffen: „JA! American Sandwich 750g“ mit der EAN-Nummer 4337256178457 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) zwischen dem 12.02.2025 und dem 17.02.2025.

Zusätzlich führt die Firma die Chargencodierung und das MHD auf, wie sie auf den Clips angegeben sind, die die Toast-Verpackungen verschließen. Demnach sind Packungen der folgenden Kennzeichnungen betroffen:

Toast-Rückruf: Das können Kundinnen und Kunden jetzt tun

Weitere Chargen oder Produkte des Herstellers seien nicht betroffen. Das betroffene Produkt wird in Rewe-Märkten in folgenden Bundesländern verkauft: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz sowie in einzelnen Filialen in Nordrhein-Westfalen.

Wie Rewe und der Hersteller mitteilen, können Kundinnen und Kunden, die eines der betroffenen Toasts gekauft haben, das Produkt in ihrem jeweiligen Markt zurückgeben. Sie bekommen den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Lupine können schwere allergische Reaktionen auslösen

Bestimmte Eiweiße in Lupinen können allergische Reaktionen auslösen, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) erklärt. Es habe in der Vergangenheit einige Fälle gegeben, in denen Verbraucherinnen oder Verbraucher nach dem Essen beispielsweise von Pizza oder Lebkuchen, die Lupinenmehl enthielten, „mit Hautreaktionen, Atemproblemen, Krämpfen oder sogar einer lebensbedrohlichen allergischen Überempfindlichkeit (anaphylaktischer Schock) reagierten“, so das BfR. Wegen des allergenen Potenzials fallen Lupine unter die EU-Kennzeichnungspflicht für Allergene.