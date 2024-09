Rückruf von Pistazien-Süßigkeit – Bakterien können ärztliche Hilfe erforderlich machen

Produktrückrufe sind eine bedeutende Maßnahme, um Verbraucher vor gesundheitlichen Risiken zu schützen. Das kann Konsumgüter betreffen, Autos, oder auch Lebensmittel: Hersteller müssen schnell reagieren, damit potenziell gefährliche Erzeugnisse in den Handel gelangen, um Schäden zu verhindern.

In einem aktuellen Fall ist die Süßigkeit „Halva bedeckt mit Pistazien“ des Herstellers Baladna Holding GmbH aus Brüggen nahe der niederländischen Grenze betroffen. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass dieses Produkt mit Salmonellen kontaminiert sein könnte.

Rückruf von Pistazien-Süßware Halva betrifft auch Bayern

Die betroffenen Packungen mit einem Inhalt von 350 Gramm tragen die Chargennummer 124 und das Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Oktober 2025. Die in Ländern wie der Türkei beliebte Süßware wurde sowohl online als auch in verschiedenen Märkten in mehreren Bundesländern vertrieben, dazu gehören neben Bayern folgende Regionen:

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Berlin

Niedersachsen

Sachsen

Die wiederholten Rückrufe von Lebensmitteln verdeutlichen die Notwendigkeit von strengen Qualitätskontrollen in der Lebensmittelindustrie.

Icon Vergrößern Der Artikel "Halva bedeckt mit Pistazien" ist von einem Rückruf betroffen. Der Grund: eine mögliche Verunreinigung. Foto: Baladna Holding GmbH Icon Schließen Schließen Der Artikel "Halva bedeckt mit Pistazien" ist von einem Rückruf betroffen. Der Grund: eine mögliche Verunreinigung. Foto: Baladna Holding GmbH

Salmonellengefahr: Immunschwachen Menschen droht größere Gefahr

Wie können die Folgen eines Verzehrs von verunreinigten Lebensmitteln aussehen? Salmonellen sind Bakterien, die ernste gesundheitliche Probleme verursachen können. Eine Infektion (genannt Salmonellose) führt in der Regel zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber. Besonders gefährdet sind kleine Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem, wobei die Infektion schwerwiegender verlaufen kann.

Verbraucher, welche die entsprechende Charge „Halva bedeckt mit Pistazien“ gekauft haben, sollten es keinesfalls verzehren und entweder zurückgeben oder entsorgen. Verbraucherportale wie Produktwarnung.eu empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises (in der Regel auch ohne Kassenbon möglich).