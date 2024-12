Verbrennungsgefahr durch defekte Deckel: Hersteller ruft Stanley Cups zurück

Das US-amerikanische Unternehmen Stanley 1913 hat einen Rückruf veröffentlicht und vor defekten Deckeln an einigen seiner Trinkbecher gewarnt. Das Problem könne bei sogenannten Stanley Cups auftreten, wie der Hersteller in einer Mitteilung schrieb. Betroffen seien demnach das Modell Switchback in den Größen 12 und 16 Ounces, beziehungsweise 354 und 473 Millilitern, sowie das Modell Trigger Action in den Größen 12, 16 und 20 Ounces, also 354, 473 und 591 Millilitern.

Hersteller von Stanley Cups startet Rückruf für mehrere Trinkflaschen

Nach Angaben der Firma ziehe sich das Gewinde der Deckel der defekten Flaschen unter Belastung zusammen. Das Problem sei bei hohen Temperaturen und Drehungen festgestellt worden. Durch das zusammengezogene Gewinde könnte sich der Deckel der Stanley Cups schließlich lösen. Würden Kundinnen und Kunden heiße Getränke zu sich nehmen, bestehe dadurch eine Verbrennungsgefahr, schreibt der Hersteller in der Mitteilung.

Um festzustellen, ob auch das eigene Produkt defekt ist, können Kundinnen und Kunden auf die Identifikationsnummer ihres Trinkbechers achten. Die Nummer sei auf Boden der Stanley Cups zu finden. Stimme sie mit einer der folgenden Zahlen überein, könne auf der Website des Herstellers ein kostenloser Ersatzdeckel beantragt werden.

Defekte Identifikationsnummern des Modells Switchback

20-01437

20-01436

20-02211

Defekte Identifikationsnummer des Modells Trigger Action

20-02033

20-02779

20-02825

20-02030

20-02745

20-02957

20-02034

20-02746

Das Design der Stanley Cups des US-Herstellers orientiert sich an einer renommierten Eishockeytrophäe in den Vereinigten Staaten. Lange verkaufte das Unternehmen seine Trinkbecher vor allem an Outdoor-Interessierte. Insbesondere die großen Modelle mit rund 1,2 Litern Fassungsvermögen sind seit einigen Jahren jedoch auch als Accessoire und Statussymbol in sozialen Netzwerken wie Instagram gefragt.